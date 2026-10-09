Чи зникне SEAT: що компанія обіцяє покупцям і власникам

SEAT продовжить заплановані оновлення автомобілів, зокрема випустить у 2027 році Ibiza та Arona з технологією "м’якого гібрида". Водночас остаточного рішення про майбутнє бренду після 2030 року немає. Про це йдеться в офіційній заяві SEAT S.A. та повідомленні українського дистрибʼютора бренду.

Що відомо про майбутнє SEAT

Заява з’явилася на тлі повідомлень про можливе згортання SEAT. Виробник пояснює перегляд планів витратами на електрифікацію, конкуренцією та посиленням вимог до викидів. Інвестиції в наступне покоління автомобілів марки дедалі складніше обґрунтувати економічно.

Компанія допускає поступове згортання бренду після 2030 року як один із можливих сценаріїв. Однак рішення залежатиме від попиту, ринкової ситуації та регуляторних вимог. Тож говорити про вже затверджене закриття SEAT підстав немає.

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Найближчі плани передбачають появу гібридних версій Ibiza та Arona, які нещодавно пройшли оновлення.

Чому майбутнє марки та компанії різне

SEAT S.A. – компанія, до якої входять два бренди: SEAT і CUPRA. Тому можливе припинення випуску автомобілів із назвою SEAT не означає закриття всієї компанії.

Завод у іспанській Марторелі готують до виробництва компактних електромобілів Volkswagen Group. За даними компанії, його потужності забезпечені завантаженням до кінця десятиліття.

CUPRA при цьому залишається головним напрямом зростання: з 2018 року бренд поставив понад мільйон автомобілів. До 2030 року він планує досягти 3% європейського ринку.

Що це означає для українських власників

За повідомленням імпортера "Порше Україна", продажі, гарантійне та сервісне обслуговування SEAT в Україні продовжуються. Компанія заявляє, що виконуватиме зобов’язання перед власниками незалежно від подальшої долі бренду.

Запитання та відповіді для покупців і власників SEAT

Чи справді SEAT закривають?

Остаточного рішення немає. Заплановані оновлення моделей залишаються чинними, але після 2030 року компанія допускає різні сценарії, зокрема поступове згортання бренду.

Чи ризиковано купувати SEAT зараз?

Виробник підтверджує гарантійні та сервісні зобов’язання. Водночас майбутнє марки після 2030 року залишається невизначеним.

Чи збережеться гарантія, якщо доля бренду зміниться?

За заявою SEAT S.A., гарантія та договірні зобов’язання залишаться чинними. Їхні строки й умови визначаються документами на конкретний автомобіль.

Чи будуть запчастини та сервіс?

Компанія заявляє, що забезпечуватиме запчастини й післяпродажне обслуговування протягом 10 років від припинення виробництва конкретної моделі. Цей строк відраховують від завершення її випуску, а не від дати придбання автомобіля.

CUPRA замінить SEAT?

Наразі обидва бренди працюють у складі SEAT S.A. Бренд CUPRA отримує пріоритет у розвитку компанії, але остаточного рішення щодо подальшої долі SEAT не оголошено.

Які новинки SEAT уже підтверджені?

У 2027 році заплановані "м’які гібриди" Ibiza та Arona.

Чи втратить мій автомобіль більше в ціні?

Точного прогнозу немає. Ціна залежатиме від попиту, стану, пробігу та ситуації на вторинному ринку.

Чи продовжать працювати дилери?

Український імпортер повідомляє, що дилерська мережа продовжує продажі й обслуговування.

Чому компанія не визначилася з планами після 2030 року?

Рішення залежить від витрат на нові моделі, електрифікації, вимог до викидів і попиту. Компанія поки оцінює, який варіант буде економічно виправданим.

Що буде з власниками, якщо продаж нових SEAT припинять?

SEAT S.A. заявляє, що продовжить виконувати гарантійні та сервісні зобов’язання. Припинення продажів нових автомобілів саме по собі не означатиме припинення підтримки вже проданих.

Чи зможу я обслуговувати автомобіль через 5 або 10 років?

Компанія обіцяє довгострокову підтримку та заявляє про 10 років забезпечення запчастинами й післяпродажним обслуговуванням після завершення випуску моделі.

Чи вплине можливе згортання SEAT на CUPRA?

Компанія планує продовжувати розвиток CUPRA до 2030 року. Зміна долі бренду SEAT не означає автоматичного припинення діяльності CUPRA.

Чи залишаться оновлення та онлайн-сервіси?

SEAT заявляє про їхню підтримку відповідно до технічних умов і договорів.