Volkswagen Group готує ліквідацію бренду SEAT до кінця 2029 року

За повідомленнями німецьких ЗМІ, відповідний витік стався з конфіденційного документа, підготовленого для засідання наглядової ради VW Group 3 вересня. Згідно з планом, 76-річний бренд SEAT уже виключено з довгострокового стратегічного планування групи.

У документі VW, опублікованому виданням WirtschaftsWoche, зазначається: "Бренд SEAT буде поступово припинено упорядкованим та економічно ефективним способом не пізніше кінця 2029 року, забезпечуючи при цьому постійну підтримку існуючих клієнтів (наприклад, сервісне обслуговування) та виконання існуючих зобов'язань".

Причини реструктуризації та перерозподіл ресурсів на користь Cupra

Головною причиною рішення стало розходження у фінансових показниках двох іспанських марок. Попри те, що SEAT і CUPRA сумарно продали рекордні 586 300 автомобілів у 2025 році, поставки CUPRA зросли на 33%, тоді як показники Seat впали на 17 відсотків.

Повідомляється, що концерн має на меті вивести бренд CUPRA на обсяги продажів від 500 до 600 тисяч автомобілів щороку. Операції з продажу, продуктова лінійка та виробнича інфраструктура SEAT будуть поступово інтегровані в структуру CUPRA, оскільки "продовження діяльності SEAT у його нинішньому вигляді зв’яже додаткові ресурси".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На тлі відсутності електричних моделей у лінійці SEAT, бренд CUPRA вже отримує нові платформи, зокрема для випуску компактного електромобіля Raval.

Потенційна ліквідація бренду розгортається на тлі масштабної реструктуризації всієї Volkswagen Group, яка передбачає можливе закриття чотирьох заводів у Німеччині та скорочення до 100 000 робочих місць. Керівництво концерну прагне зменшити загальні виробничі потужності з 12 мільйонів до 9 мільйонів автомобілів на рік через зниження продажів у Китаї та зростаючу конкуренцію.

Офіційна позиція компанії

Попри оновлення моделей Ibiza та Arona, внутрішні документи свідчать про зміну пріоритетів концерну. Конкретного підтвердження або спростування чуток про закриття SEAT керівництво поки не надало.