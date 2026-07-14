CUPRA показала новий Raval Plus: яка ціна

CUPRA Raval Plus поєднує потужність електричного двигуна на 99 кВт (135 к.с.) та абсолютно нову літій-залізо-фосфатну акумуляторну батарею, завдяки якій автомобіль здатний долати до 300 кілометрів на одному заряді.

Зарядний пристрій підтримує відновлення енергії за допомогою змінного струму потужністю до 11 кВт або постійного струму потужністю до 88 кВт. В останньому випадку швидке заряджання акумулятора від 10 до 80% триває всього близько 23 хвилин, що забезпечує мінімальні затримки під час подорожей.

Пакетні оновлення для індивідуального налаштування

Для водіїв, які прагнуть отримати максимум від свого автомобіля, виробник пропонує три додаткові пакети оснащення. Перший із них, під назвою EDGE, орієнтований на повсякденний міський комфорт та включає бездротову зарядку для мобільного телефону потужністю 15 Вт, технологію двоспрямованої передачі енергії Vehicle-to-Load (V2L) для живлення ноутбуків чи електровелосипедів, систему безключового доступу Kessy Advanced та можливість використання смартфона як цифрового ключа.

Другий набір обладнання DRIVE спрямований на підвищення безпеки та полегшення керування. Він містить асистент Travel Assist 3.0, який поєднує адаптивний круїз-контроль із системою утримання в смузі руху, а також систему Emergency Assist 3.6, яка самостійно зупиняє автомобіль у разі втрати водієм контролю.

Додатково цей пакет пропонує функцію дистанційного паркування Remote Park Assist за допомогою смартфона та систему панорамного огляду з чотирма камерами на 360 градусів. Третій пакет LIGHT & SOUND створює особливу атмосферу в салоні завдяки преміальній аудіосистемі Sennheiser із 12 динаміками, інтерактивному підсвічуванню передньої панелі, проєкціям в інтер'єрі та інтелектуальному освітленню Smartlight 2.0.

Конструкція MEB+ та динамічний дизайн із Барселони

CUPRA Raval була повністю спроєктована, розроблена та виготовлена у Барселоні, отримавши своє ім'я на честь одного з найвідоміших районів міста. Модель базується на найновішій електричній платформі MEB+ і поєднує аеродинамічну маневреність класичного хетчбека з внутрішнім простором та універсальністю більших автомобілів.

В інтер'єрі встановлені спортивні сидіння, цифрова приладова панель діагоналлю 10,25 дюйма на базі операційної системи Android, мультимедійна система з 12,9-дюймовим екраном та прогресивне рульове колесо, а об'єм багажного відділення становить солідні 441 літр. Передзамовлення в онлайн-конфігураторі стартують із середини липня 2026 року, а офіційний початок продажів та поставок запланований на середину вересня за орієнтовною ціною від 29 000 євро.