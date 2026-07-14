CUPRA представила новый Raval Plus: какова цена

CUPRA Raval Plus сочетает в себе мощность электродвигателя 99 кВт (135 л.с.) и совершенно новую литий-железо-фосфатную аккумуляторную батарею, благодаря которой автомобиль способен преодолевать до 300 километров на одном заряде.

Зарядное устройство поддерживает зарядку переменным током мощностью до 11 кВт или постоянным током мощностью до 88 кВт. В последнем случае быстрая зарядка аккумулятора от 10 до 80% занимает всего около 23 минут, что обеспечивает минимальные задержки во время поездок.

Пакетные обновления для индивидуальной настройки

Для водителей, стремящихся получить максимум от своего автомобиля, производитель предлагает три дополнительных пакета оснащения. Первый из них, под названием EDGE, ориентирован на повседневный городской комфорт и включает беспроводную зарядку для мобильного телефона мощностью 15 Вт, технологию двунаправленной передачи энергии Vehicle-to-Load (V2L) для питания ноутбуков или электровелосипедов, систему бесключевого доступа Kessy Advanced и возможность использования смартфона в качестве цифрового ключа.

Второй набор оборудования DRIVE направлен на повышение безопасности и облегчение управления. Он включает ассистент Travel Assist 3.0, который сочетает адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе движения, а также систему Emergency Assist 3.6, которая самостоятельно останавливает автомобиль в случае потери водителем контроля.

Кроме того, этот пакет предлагает функцию дистанционной парковки Remote Park Assist с помощью смартфона и систему панорамного обзора с четырьмя камерами на 360 градусов. Третий пакет LIGHT & SOUND создает особую атмосферу в салоне благодаря премиальной аудиосистеме Sennheiser с 12 динамиками, интерактивной подсветке передней панели, проекциям в интерьере и интеллектуальному освещению Smartlight 2.0.

Конструкция MEB+ и динамичный дизайн из Барселоны

CUPRA Raval была полностью спроектирована, разработана и изготовлена в Барселоне, получив свое название в честь одного из самых известных районов города. Модель основана на новейшей электрической платформе MEB+ и сочетает аэродинамическую маневренность классического хэтчбека с внутренним пространством и универсальностью более крупных автомобилей.

В салоне установлены спортивные сиденья, цифровая приборная панель с диагональю 10,25 дюйма на базе операционной системы Android, мультимедийная система с 12,9-дюймовым экраном и прогрессивный рулевой колесо, а объем багажного отделения составляет внушительные 441 литр. Предзаказы в онлайн-конфигураторе начнутся с середины июля 2026 года, а официальный старт продаж и поставок запланирован на середину сентября по ориентировочной цене от 29 000 евро.