Volkswagen Group готовит ликвидацию бренда SEAT к концу 2029 года

По сообщениям немецких СМИ, соответствующая утечка произошла из конфиденциального документа, подготовленного для заседания наблюдательного совета VW Group 3 сентября. Согласно плану, 76-летний бренд SEAT уже исключен из долгосрочного стратегического планирования группы.

В документе VW, опубликованном изданием WirtschaftsWoche, отмечается: "Бренд SEAT будет постепенно прекращен упорядоченным и экономически эффективным способом не позднее конца 2029 года, обеспечивая при этом постоянную поддержку существующих клиентов (например, сервисное обслуживание) и выполнение существующих обязательств".

Причины реструктуризации и перераспределения ресурсов в пользу Cupra

Главной причиной решения явилось различие в финансовых показателях двух испанских марок. Несмотря на то, что SEAT и CUPRA суммарно продали рекордные 586 300 автомобилей в 2025 году, поставки CUPRA выросли на 33%, в то время как показатели Seat упали на 17 процентов.

Сообщается, что цель цели вывести бренд CUPRA на объемы продаж от 500 до 600 тысяч автомобилей ежегодно. Операции по продажам, продуктовая линейка и производственная инфраструктура SEAT будут постепенно интегрированы в структуру CUPRA, поскольку "продолжение деятельности SEAT в его нынешнем виде свяжет дополнительные ресурсы".

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На фоне отсутствия электрических моделей в линейке SEAT бренд CUPRA уже получает новые платформы, в частности для выпуска компактного электромобиля Raval.

Потенциальная ликвидация бренда разворачивается на фоне масштабной реструктуризации всей Volkswagen Group, предполагающей возможное закрытие четырех заводов в Германии и сокращение до 100 000 рабочих мест. Руководство концерна стремится уменьшить общие производственные мощности с 12 миллионов до 9 миллионов автомобилей в год из-за снижения продаж в Китае и растущей конкуренции.

Официальная позиция компании

Несмотря обновление моделей Ibiza и Arona, внутренние документы свидетельствуют об изменении приоритетов концерна. Конкретного подтверждения или опровержения слухов о закрытии SEAT руководство пока не предоставило.