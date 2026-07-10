Volkswagen резко сократит модельный ряд и производственные мощности

Volkswagen Group после заседания наблюдательного совета в Вольфсбурге объявила о намерении постепенно сократить модельную линейку на 50% и уменьшить производственную мощность с нынешних 10 млн до 9 млн автомобилей в год, сообщает Reuters.

Компания объясняет это ухудшением глобальной ситуации, высокими затратами в Германии, избыточными мощностями, давлением со стороны китайских производителей, регуляторными требованиями и американскими импортными пошлинами.

Кстати китайские производители увеличивают свою долю на рынке ЕС

Volkswagen больше не может угодить “всем и каждому”

На протяжении десятилетий Volkswagen строил свою силу на масштабе. У бренда была широкая модельная линейка, большое количество комплектаций, мощные заводы в Германии и сложная система взаимодействия с профсоюзами, федеральной землей Нижняя Саксония и владельцами из семей Порше и Пиех.

Теперь эта модель стала слишком дорогой. По данным Reuters, маржа Volkswagen в период с 2021 по 2025 год сократилась вдвое. Это заставило руководство пересмотреть саму логику бизнеса.

План предусматривает сосредоточение внимания на наиболее привлекательных сегментах рынка. Проще говоря, Volkswagen больше не хочет поддерживать слишком много моделей, версий и комплектаций, если они не приносят достаточной прибыли.

Комплектаций станет значительно меньше

Отдельно Volkswagen планирует резко уменьшить так называемую сложность предложения. Количество вариантов оснащения и опций должно сократиться на 75%.

Для покупателей это будет означать более простой конфигуратор и меньшее количество индивидуальных комбинаций. Для завода – более дешевое производство, меньший объем логистики, более простое планирование, более быстрый выпуск автомобилей и меньшие затраты.

Это логичный шаг на фоне конкуренции с китайскими брендами. Они часто предлагают несколько фиксированных комплектаций с богатым оснащением, без сложной европейской системы “и дополнительных 40 опций, заказываемых отдельно”.

Под угрозой могут оказаться заводы в Германии

Самая болезненная часть кризиса – будущее немецких предприятий. По информации источников Reuters, генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блуме рассматривает возможность закрытия четырех заводов в Германии: в Ганновере, Эмдене, Цвикау и завода Audi в Неккарзульме. Также источники говорят о потенциальном сокращении до 100 тысяч рабочих мест. Официально Volkswagen эти детали не подтвердил.

Это стал бы крупнейший этап реструктуризации в истории компании. Для Германии такой сценарий имеет не только экономическое, но и политическое значение, ведь Volkswagen является одним из символов немецкой промышленности.

Также интересно Volkswagen собирается продать мотоциклетный бренд Ducati

Избыточные мощности стали главной проблемой

У Volkswagen слишком много производственных мощностей для нового спроса. По данным Mobility Global, немецкие заводы концерна в 2026 году будут работать на 81% от стандартной загрузки. К концу десятилетия этот показатель может упасть до 73%.

Особенно показательный пример – завод в Цвикау. В 2026 году его загрузку прогнозируют на уровне 88%, но к 2030 году она может снизиться до 42%. Это очень низкий показатель для крупного автозавода.

Такие цифры объясняют, почему компания говорит не только о сокращении модельного ряда, но и об уменьшении производственной базы. Содержать заводы, работающие наполовину, слишком дорого.

Китай стал главным вызовом

Volkswagen одновременно сталкивается с несколькими ударами. Китайские производители быстро наращивают присутствие в Европе, агрессивно конкурируют по цене, оснащению и темпам обновления модельного ряда.

Для Volkswagen это особенно болезненно, поскольку Китай долгое время был одним из главных источников прибыли концерна. Теперь китайские бренды не только давят на Volkswagen на его родном рынке, но и выходят на европейский рынок.

К этому добавляются высокие затраты на рабочую силу и энергию в Германии, дорогостоящий переход на электромобили, регуляторные требования ЕС и новые торговые барьеры в США.

Кстати подержанные электромобили в Европе резко подорожали

Почему это важно для Украины

Для украинского покупателя решение Volkswagen будет иметь отложенный, но заметный эффект.

Если модельную линейку действительно сократят, часть нишевых версий может исчезнуть с европейского рынка. Меньше модификаций сегодня – меньший выбор на вторичном рынке через несколько лет.

Также возможно сокращение комплектаций. Украинцы привыкли привозить из Европы и США самые разные версии Volkswagen, Audi и других брендов концерна. Если концерн перейдет на более простые пакеты оснащения, это изменит и будущую структуру импорта.

Отдельно стоит следить за электромобилями. Завод в Цвикау является важной площадкой для производства электрических моделей Volkswagen. Если его загрузка будет снижаться, это может повлиять на производственные планы, доступность отдельных моделей и цены.

Это кризис не только Volkswagen

Проблемы Volkswagen являются симптомом более широкого кризиса европейского автопрома. Устаревшие производственные системы, сильные профсоюзы, дорогостоящие заводы и длительные модельные циклы столкнулись с новой реальностью.

Китайские производители работают быстрее, гибче и зачастую дешевле. Tesla также изменила представление о том, как можно строить автомобильный бизнес с меньшим количеством моделей и более простой структурой производства.

Volkswagen теперь пытается догнать эту логику. Компания хочет меньше моделей, меньше вариантов оснащения, меньше избыточных мощностей и больше концентрации на прибыльных сегментах.

Что будет с Volkswagen