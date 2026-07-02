Volkswagen Group рассматривает возможность продажи бренда Ducati

Среди активов, которые могут быть выставлены на продажу, упоминался известный итальянский производитель мотоциклов Ducati. Официальный ответ представителей пресс-службы концерна на запрос журналистов издания RideApart не содержала четкого опровержения этой информации, что только усилило дискуссии в экспертной среде.

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Позиция руководства и официальное заявление концерна

Слухи о продаже итальянского мотоциклетного бренда появились вскоре после громкого заявления генерального директора Оливера Блума о намерении сократить более 100 000 сотрудников из общего штата компании, который насчитывает более 600 000 человек.

Ранее в рамках оптимизации бизнеса Volkswagen уже успешно продал подразделение по производству судовых двигателей, а также Bugatti, что считалось удачными финансовыми шагами для стабилизации положения концерна. В своем подготовленном заявлении официальный представитель Volkswagen AG отметил, что компания принципиально не комментирует внутренние конфиденциальные документы.

По его словам, все ключевые вопросы будут подробно обсуждены и утверждены в профильных комитетах, и руководство не намерено опережать этот официальный процесс. В то же время в заявлении прямо признается, что вся автомобильная промышленность и непосредственно Volkswagen Group сейчас переживают период глубокой трансформации.

Исполнительный совет концерна неоднократно констатировал, что текущая бизнес-модель, основанная на разработке автомобилей в Германии, их производстве в Европе и последующем экспорте по всему миру, больше не является эффективной для всех брендов портфеля. За последние двенадцать месяцев негативные факторы существенно усилились. Введение новых тарифов, обострение конкурентной борьбы и стагнация или падение ключевых рынков создают финансовое давление на компанию, которое измеряется десятками миллиардов евро в год.

Жесткая расходная дисциплина для всех подразделений

Для сохранения рыночных позиций и самостоятельного финансирования будущих разработок руководство правления Volkswagen разработало подробный план реорганизации компании. Новая стратегия требует от всех дочерних структур строгой дисциплины в отношении капиталовложений и оптимизации расходов. Это требование непосредственно касается таких брендов концерна, как Ducati, Lamborghini, Porsche, Audi, Škoda, Seat и собственно модельной линейки VW.

Определенные шаги в этом направлении уже предпринимает компания Porsche, руководство которой объявило об изменении приоритетов. Вместо погони за общими объемами продаж бренд сосредоточится на реализации более дорогих спортивных автомобилей и лимитированных суперкаров.

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Такое изменение курса вызвано падением мировых продаж, низким уровнем рыночного спроса на первые электрические новинки марки, экономическими проблемами, налоговым давлением и старением традиционной клиентской базы. Эксперты отмечают, что Porsche сейчас сталкивается с кризисными явлениями, подобными тем, которые ранее постигли американского производителя мотоциклов Harley-Davidson.

Финансовое положение и будущее Ducati

Как именно реструктуризация внутри материнского концерна повлияет на дальнейшую судьбу подразделения, пока остается открытым вопросом. В 2025 году компания Ducati зафиксировала незначительное снижение показателей общих продаж и операционной прибыли, что отражает общемировую тенденцию в мотоциклетной и автомобильной индустрии.

Несмотря на временный спад, Ducati остается сильным игроком на мировом рынке с высоким уровнем престижа. Команда бренда регулярно демонстрирует высокие результаты и одерживает победы в престижной гоночной серии MotoGP. Учитывая мировую узнаваемость и высокую репутацию марки, потенциальная стоимость Ducati в случае ее продажи сторонним инвесторам будет чрезвычайно высокой. Пока официальные решения не утверждены, итальянский производитель продолжает выпускать свои флагманские мотоциклы в составе немецкого концерна.