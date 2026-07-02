Volkswagen Group розглядає можливий продаж бренду Ducati

Серед активів, які можуть виставити на продаж, згадувався відомий італійський виробник мотоциклів Ducati. Офіційна відповідь представників прес-служби концерну на запит журналістів видання RideApart не містила чіткого спростування цієї інформації, що лише посилило дискусії в експертному середовищі.

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Позиція керівництва та офіційна заява концерну

Чутки про продаж італійського мотоциклетного бренду з'явилися невдовзі після гучної заяви генерального директора Олівера Блума щодо намірів скоротити понад 100 000 співробітників із загального штату компанії, який налічує понад 600 000 осіб.

Раніше в межах оптимізації бізнесу Volkswagen вже успішно продав підрозділ із виробництва суднових двигунів, а також Bugatti, що вважалося вдалими фінансовими кроками для стабілізації становища концерну. У своїй підготовленій заяві офіційний речник Volkswagen AG зазначив, що компанія принципово не коментує внутрішні конфіденційні документи.

За його словами, усі ключові питання будуть детально обговорені та затверджені у профільних комітетах, і керівництво не збирається випереджати цей офіційний процес. Водночас у заяві прямо визнається, що вся автомобільна промисловість та безпосередньо Volkswagen Group зараз переживають період глибокої трансформації.

Виконавча рада концерну неодноразово констатувала, що поточна бізнес-модель, яка базувалася на розробці автомобілів у Німеччині, їхньому виробництві в Європі та подальшому експорті по всьому світу, більше не є ефективною для всіх брендів портфеля. За останні дванадцять місяців негативні фактори суттєво посилилися. Запровадження нових тарифів, загострення конкурентної боротьби та стагнація або падіння ключових ринків створюють фінансовий тиск на компанію, який вимірюється десятками мільярдів євро на рік.

Жорстка дисципліна витрат для всіх підрозділів

Для збереження ринкових позицій та самостійного фінансування майбутніх розробок керівництво правління Volkswagen розробило детальний план реорганізації компанії. Нова стратегія вимагає від усіх дочірніх структур суворої дисципліни щодо капіталовкладень та оптимізації витрат. Ця вимога безпосередньо стосується таких брендів концерну, як Ducati, Lamborghini, Porsche, Audi, Škoda, Seat та власне модельної лінійки VW.

Певні кроки в цьому напрямку вже демонструє компанія Porsche, керівництво якої оголосило про зміну пріоритетів. Замість гонитви за загальними обсягами продажів бренд зосередиться на реалізації дорожчих спортивних автомобілів та лімітованих суперкарів.

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Така зміна курсу викликана падінням світових продажів, низьким рівнем ринкового попиту на перші електричні новинки марки, економічними проблемами, податковим тиском та старінням традиційної клієнтської бази. Експерти зазначають, що Porsche зараз стикається з кризовими явищами, подібними до тих, які раніше спіткали американського виробника мотоциклів Harley-Davidson.

Фінансове становище та майбутнє Ducati

Як саме реструктуризація всередині материнського концерну вплине на подальшу долю підрозділу, наразі залишається відкритим питанням. У 2025 році компанія Ducati зафіксувала незначне зниження показників загальних продажів та операційного доходу, що відображає загальносвітову тенденцію у мотоциклетній та автомобільній індустрії.

Попри тимчасовий спад, Ducati залишається потужним гравцем на світовому ринку з високим рівнем престижу. Команда бренду регулярно демонструє високі результати та здобуває перемоги в престижній гоночній серії MotoGP. З огляду на світову впізнаваність та високу репутацію марки, потенційна вартість Ducati у разі її продажу стороннім інвесторам буде надзвичайно високою. Поки офіційні рішення не затверджені, італійський виробник продовжує випускати свої флагманські мотоцикли у складі німецького концерну.