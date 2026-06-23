Нова стратегія Porsche: компанія прагне продавати менше автомобілів, але збільшити прибутки

Стрімке падіння попиту в Китаї через тиск місцевих виробників електромобілів, а також вимушене припинення європейських продажів моделей Macan та 718 негативно вплинули на фінансові показники марки, зазначає Motror1.

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Оптимізація виробництва та збереження високої рентабельності

У 2025 році глобальні поставки Porsche знизилися до 279 449 одиниць, повернувшись до рівня показників 2020 року. Перший квартал 2026 року продемонстрував подальше падіння попиту на 15 відсотків – до 60 991 автомобіля. Зважаючи на такі реалії, керівництво компанії прийняло рішення скоротити виробничі потужності, щоб адаптувати їх до поточного рівня ринкового попиту.

Генеральний директор компанії Майкл Ляйтерс в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що бренд повинен заробляти гроші навіть за умови зменшення фізичних обсягів виробництва. Нова філософія передбачає фокус на вищій маржинальності кожної моделі.

Попри плановане згортання обсягів збірки, Porsche планує розширювати лінійку. Зокрема, очікується повернення спортивного сімейства 718 для залучення нової аудиторії. Відомо, що майбутні Boxster та Cayman отримають як традиційні двигуни внутрішнього згоряння, так і повністю електричні силові установки.

Зміни в модельному ряду та кооперація з Audi

Офіційні джерела повідомляють про перегляд планів щодо випуску майбутнього флагманського трирядного позашляховика, який у внутрішній документації має кодове позначення K1 і повинен був розташуватися в ієрархії вище за Cayenne. Спочатку великий кросовер розроблявся як електромобіль, проте згодом інженери повернулися до проєкту для інтеграції двигунів внутрішнього згоряння. Наразі керівництво в Цуффенхаузені остаточно не визначилося, чи доцільно взагалі продовжувати роботу над цим проєктом.

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Водночас у модельному ряду може з'явитися новий спорткар, який займе позицію вище за культову модель 911. Раніше представники Porsche підтверджували виданню Motor1, що розглядають створення нового гіперкара та моделі класу Grand Touring, проте остаточне рішення залежатиме від реакції потенційних клієнтів. Детальніші оновлення щодо розвитку лінійки очікуються восени 2026 року. Тоді ж має з'явитися інформація про новий компактний кросовер, який замінить перше покоління Macan, чиє виробництво повністю припиниться влітку цього року.

Для оптимізації операційних витрат, які, за словами Майкла Ляйтерса, останніми роками вийшли з-під контролю, Porsche планує суттєво поглибити технологічну співпрацю з компанією Audi. Керівник автовиробника відмовився коментувати чутки про можливе скорочення штату, проте зазначив, що нову внутрішню програму зниження витрат планують затвердити до початку корпоративних липневих канікул.

Експерти зазначають, що повернення уваги до класичних двигунів внутрішнього згоряння та гібридних систем має допомогти німецькій марці повернути лояльних клієнтів. Одним із ключових драйверів масових продажів має стати новий бензиновий та гібридний кросовер, побудований на спільній архітектурі з Audi Q5.

Також логічним кроком виглядає потенційне відновлення розробки повнорозмірного позашляховика, оскільки такі машини мають високий попит у Північній Америці та країнах Близького Сходу. Тим паче, що Porsche може скористатися інженерними напрацюваннями спорідненого бренда, який готує до виходу модель Audi Q9.