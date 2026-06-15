Оновлений Porsche Panamera втратить фізичні кнопки клімат-контролю

Головною новиною для автомобільних ентузіастів стало те, що німецький бренд, вірогідно, готується повністю відмовитися від останніх фізичних перемикачів на користь сенсорних панелей, зазначає Carscoops.

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Поточна генерація моделі залишалася однією з небагатьох у класі, де для керування функціями клімат-контролю на центральній консолі досі використовувався блок аналогових клавіш.

Чотири екрани в салоні та нові інженерні рішення

Щільне маскування тестового автомобіля заважає розгледіти фінальну конфігурацію, проте геометрія прихованої області натякає на встановлення ще одного великого дисплея замість фізичних кнопок. У разі замовлення додаткового пасажирського монітора над бардачком, загальна кількість екранів у кабіні Panamera досягне чотирьох.

Раніше експерти припускали, що компонування консолі запозичать у Cayenne Electric, де під інформаційно-розважальною системою встановлено тачскрін для налаштувань комфорту, а дефлектори обдуву винесені в самий верх. Проте прототип Panamera демонструє іншу архітектуру: вентиляційні отвори залишилися безпосередньо під центральним екраном, як і в актуальному автомобілі.

Зовнішні оновлення тестових машин повністю відповідають попереднім шпигунським звітам. Автомобіль отримає модернізовану головну оптику, перероблену пластику бамперів та покращене обладнання для розширення функцій напівавтономного водіння.

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Можлива електрифікація версії GTS та характеристики лінійки

Фотошпигуни зафіксували два різні прототипи, і обидва мали лючки зарядних портів на лівому борту, що однозначно вказує на їхню належність до плагін-гібридних модифікацій. Один із транспортних засобів був оснащений прямокутними патрубками вихлопної системи, характерними для флагманських версій Turbo E-Hybrid або Turbo S E-Hybrid.

Другий прототип привернув набагато більше уваги експертів завдяки чотирьом круглим насадкам вихлопу. Наразі таку конфігурацію серед гібридів має лише версія 4S E-Hybrid. Проте специфічна форма переднього бампера, унікальне розташування блоків денних ходових вогнів та замаскований задній дифузор змушують припустити, що на випробуваннях помітили нову модифікацію GTS.

Актуальна версія GTS оснащується чистим бензиновим двигуном V8 без електричних компонентів. Якщо здогадки аналітиків підтвердяться, рестайлінг принесе версії GTS технологію PHEV. Наразі силова лінійка сімейства складається з таких агрегатів:

бензиновий турбомотор V6 потужністю 353 к.с.;

класичний бітурбо V8 потужністю 500 к.с. (без електрифікації);

Лінійка плагін-гібридів починається від моделі Panamera 4 E-Hybrid потужністю 468 к.с. і завершується топовим варіантом Turbo S E-Hybrid, який видає виняткові 782 кінські сили.

Офіційні ціни на актуальну лінійку на європейському та американському ринках стартують приблизно від 113 000 доларів за базове виконання і перевищують 240 000 доларів за екстремальні гібридні версії. З виходом оновленої родини на ринок початкова вартість автомобіля, за попередніми оцінками, наблизиться до позначки у 120 000 доларів.

Історія усіх генерацій Porsche Panamera