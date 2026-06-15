Обновленный Porsche Panamera лишится физических кнопок климат-контроля

Главной новостью для автомобильных энтузиастов стало то, что немецкий бренд, по всей видимости, готовится полностью отказаться от последних физических переключателей в пользу сенсорных панелей, отмечает Carscoops.

Читайте также: Настоящий «аналоговый» Porsche 911 продают за 2,5 миллиона долларов

Текущее поколение модели оставалось одним из немногих в классе, где для управления функциями климат-контроля на центральной консоли до сих пор использовался блок аналоговых кнопок.

Четыре экрана в салоне и новые инженерные решения

Плотная маскировка тестового автомобиля мешает разглядеть финальную конфигурацию, однако геометрия скрытой области намекает на установку еще одного большого дисплея вместо физических кнопок. В случае заказа дополнительного пассажирского монитора над бардачком общее количество экранов в салоне Panamera достигнет четырех.

Ранее эксперты предполагали, что компоновку консоли позаимствуют у Cayenne Electric, , где под информационно-развлекательной системой установлен тачскрин для настроек комфорта, а дефлекторы обдува вынесены в самый верх. Однако прототип Panamera демонстрирует иную архитектуру: вентиляционные отверстия остались непосредственно под центральным экраном, как и в текущей модели.

Внешние обновления тестовых машин полностью соответствуют предыдущим шпионским отчетам. Автомобиль получит модернизированную головную оптику, переработанную пластику бамперов и улучшенное оборудование для расширения функций полуавтономного вождения.

Также интересно: Китайский Porsche за 30 тысяч долларов: дебютировал MG 07

Возможная электрификация версии GTS и характеристики линейки

Фотошпионы зафиксировали два разных прототипа, и оба имели лючки зарядных портов на левом борту, что однозначно указывает на их принадлежность к плагин-гибридным модификациям. Одно из транспортных средств было оснащено прямоугольными патрубками выхлопной системы, характерными для флагманских версий Turbo E-Hybrid или Turbo S E-Hybrid.

Второй прототип привлек гораздо больше внимания экспертов благодаря четырем круглым насадкам выхлопа. На данный момент такую конфигурацию среди гибридов имеет только версия 4S E-Hybrid. Однако специфическая форма переднего бампера, уникальное расположение блоков дневных ходовых огней и замаскированный задний диффузор заставляют предположить, что на испытаниях заметили новую модификацию GTS.

Актуальная версия GTS оснащается чисто бензиновым двигателем V8 без электрических компонентов. Если догадки аналитиков подтвердятся, рестайлинг принесет версии GTS технологию PHEV. На данный момент силовая линейка семейства состоит из следующих агрегатов:

бензиновый турбомотор V6 мощностью 353 л.с.;

классический битурбо V8 мощностью 500 л.с. (без электрификации);

Линейка плагин-гибридов начинается с модели Panamera 4 E-Hybrid мощностью 468 л.с. и завершается топовым вариантом Turbo S E-Hybrid, который развивает впечатляющие 782 лошадиные силы.

Официальные цены на актуальную линейку на европейском и американском рынках стартуют примерно от 113 000 долларов за базовую комплектацию и превышают 240 000 долларов за экстремальные гибридные версии. С выходом обновленной линейки на рынок начальная стоимость автомобиля, по предварительным оценкам, приблизится к отметке в 120 000 долларов.

История всех поколений Porsche Panamera