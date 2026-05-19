Настоящий "аналоговый" Porsche 911 продают за 2,5 миллиона долларов

На аукционе RM Sotheby's в Монтерее выставили один из самых редких дорожных Porsche начала 90-х - Porsche 911 Carrera RS 3.8 1993 года. За культовое купе планируют выручить от 2 до 2,5 млн долларов. Автомобиль проехал всего 6825 км за 33 года и сохранился в почти заводском состоянии. Об этом пишет topgir.com.ua.

Один из 55 экземпляров

Porsche создал Carrera RS 3.8 как омологационную версию для гоночного 911 3.8 RSR. Всего выпустили всего 55 автомобилей, из которых 52 были с левым рулем. Именно этот экземпляр стал одним из последних собранных RS 3.8 и получил фирменный цвет Speed Yellow.

Модель построили на базе поколения 964, однако Porsche серьезно доработал конструкцию ради снижения веса. Купе получило алюминиевые двери и капот, более тонкие стекла, облегченный салон и минимум комфорта. В машине отсутствуют кондиционер, шумоизоляция и электроприводы сидений - все ради максимальной эффективности на треке.

Атмосферный оппозитник и настоящий аналоговый Porsche

Под капотом установлен атмосферный 3,8-литровый оппозитный двигатель с воздушным охлаждением - один из самых ценных моторов в истории бренда. Автомобиль оснащен механической коробкой передач и сохранил matching-numbers агрегат, что критически важно для коллекционной стоимости.

Изначально купе изготовили для японского рынка. Оно получило спортивные кресла, фирменные желтые ремешки вместо классических ручек дверей и оригинальную отделку салона. В комплекте с автомобилем сохранились заводские аксессуары, документация, инструменты, запасное колесо и даже неиспользованные перчатки Porsche.

Почему цены на такие Porsche стремительно растут

Еще в 2018 году этот Porsche 911 Carrera RS 3.8 продали за 1,6 млн долларов. Теперь оценка уже достигает 2,5 млн, что хорошо демонстрирует ситуацию на рынке коллекционных Porsche.

Аналитики объясняют подорожание сразу несколькими факторами. Во-первых, это чрезвычайно ограниченный тираж. Во-вторых, поколения 964 сегодня считается одним из лучших балансов между классическими воздушными 911 и современной управляемостью. В-третьих, рынок все больше ценит максимально "аналоговые" спортивные автомобили без электронных ассистентов и турбомоторов.

Фактически Carrera RS 3.8 уже давно перестал быть просто спортивным автомобилем - сегодня это инвестиционный коллекционный актив мирового уровня, который редко появляется в открытой продаже.