Восстановленный Porsche 911 из начала 90-х продают за 5 млн долларов

Singer на базе Porsche 911
Один из самых редких рестомодов компании Singer Vehicle Design на базе Porsche 911 (964) выставили на аукцион. Речь идет об автомобиле 1990 года под названием “The Sepang Commission”, который принадлежит к серии Singer 911 DLS Turbo, пишет topgir.com.ua.
По информации аукционного дома RM Sotheby's, ожидаемая цена автомобиля составляет от 3,45 млн до 5 млн долларов. Торги должны начаться 18 марта 2026 года.
Проект, вдохновлен гоночными Porsche
Модель создали в рамках программы DLS Turbo Services, которую компания представила публике в 2023 году на Goodwood Festival of Speed. Проект вдохновлен легендарными гоночными моделями Porsche 934 и Porsche 935.
Каждый автомобиль этой серии начинается со стандартного Porsche 911 поколения 964. На предприятии Singer в Великобритании автомобиль полностью разбирают, после чего кузов-монококк проверяют, усиливают и готовят к установке новых компонентов.
Мощность более 700 лошадиных сил
Основой рестомода стал оппозитный шестицилиндровый двигатель серии M64. Его рабочий объем увеличили с 3,6 до 3,8 литра.
Двигатель получил:
- четыре клапана на цилиндр
- водяное охлаждение головок
- два турбокомпрессора с изменяемой геометрией
- интеркулер с воздушно-водяным охлаждением
Мощность агрегата составляет 710 лошадиных сил, а крутящий момент - 750 Нм. Максимальные обороты двигателя достигают 9000 оборотов в минуту.
Только 99 автомобилей в мире
“The Sepang Commission” является одним из 99 автомобилей, созданных в рамках программы DLS Turbo. Машину заказал частный коллекционер, который ранее уже сотрудничал с Singer над другими проектами.
Автомобиль окрашен в цвет Wolf Blue. В конструкции широко использованы элементы из углеродного волокна темно-синего оттенка. Декоративные детали выполнены из анодированного металла цвета шампанского, а диски turbofan изготовлены из магния.
Салон отделан кожей Bone с элементами Alcantara. Сиденья имеют перфорированные вставки и тиснение DLST на подголовниках.
Два варианта конфигурации
Автомобиль поставляется сразу с двумя вариантами кузовных элементов:
- трековым комплектом с большим задним антикрылом
- дорожной конфигурацией с классическим спойлером типа ducktail
Сменные детали хранятся в специальных кейсах. Перед передачей владельцу автомобиль также прошел обкатку на заводе Singer после завершения работ.
Ожидается, что во время торгов финальная цена этого уникального рестомода может достичь 5 млн долларов, что сделает его одним из самых дорогих автомобилей, созданных на базе Porsche 911 поколения 964.