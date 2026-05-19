Справжній "аналоговий" Porsche 911 продають за 2,5 мільйона доларів

На аукціоні RM Sotheby’s у Монтереї виставили один із найрідкісніших дорожніх Porsche початку 90-х — Porsche 911 Carrera RS 3.8 1993 року. За культове купе планують виручити від 2 до 2,5 млн доларів. Автомобіль проїхав лише 6825 км за 33 роки та зберігся у майже заводському стані. Про це пише topgir.com.ua.

Один із 55 екземплярів

Porsche створив Carrera RS 3.8 як омологаційну версію для гоночного 911 3.8 RSR. Загалом випустили лише 55 автомобілів, із яких 52 були з лівим кермом. Саме цей екземпляр став одним із останніх зібраних RS 3.8 та отримав фірмовий колір Speed Yellow.

Модель побудували на базі покоління 964, однак Porsche серйозно доопрацював конструкцію заради зниження ваги. Купе отримало алюмінієві двері та капот, тонші стекла, полегшений салон і мінімум комфорту. У машині відсутні кондиціонер, шумоізоляція та електроприводи сидінь — усе заради максимальної ефективності на треку.

Атмосферний опозитник і справжній аналоговий Porsche

Під капотом встановлений атмосферний 3,8-літровий опозитний двигун із повітряним охолодженням — один із найцінніших моторів в історії бренду. Автомобіль оснащений механічною коробкою передач і зберіг matching-numbers агрегат, що критично важливо для колекційної вартості.

Спочатку купе виготовили для японського ринку. Воно отримало спортивні крісла, фірмові жовті ремінці замість класичних ручок дверей та оригінальне оздоблення салону. У комплекті з автомобілем збереглися заводські аксесуари, документація, інструменти, запасне колесо та навіть невикористані рукавички Porsche.

Чому ціни на такі Porsche стрімко ростуть

Ще у 2018 році цей Porsche 911 Carrera RS 3.8 продали за 1,6 млн доларів. Тепер оцінка вже сягає 2,5 млн, що добре демонструє ситуацію на ринку колекційних Porsche.

Аналітики пояснюють подорожчання одразу кількома факторами. По-перше, це надзвичайно обмежений тираж. По-друге, покоління 964 сьогодні вважається одним із найкращих балансів між класичними повітряними 911 та сучасною керованістю. По-третє, ринок дедалі більше цінує максимально «аналогові» спортивні автомобілі без електронних асистентів і турбомоторів.

Фактично Carrera RS 3.8 уже давно перестав бути просто спортивним автомобілем — сьогодні це інвестиційний колекційний актив світового рівня, який рідко з’являється у відкритому продажу.