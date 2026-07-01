Как китайские автопроизводители увеличивают свою долю на рынке ЕС

К 2030 году доля автомобилей китайских брендов на европейском рынке может вырасти до 16%. Такой прогноз обнародовала международная консалтинговая компания AlixPartners, на которую ссылается «Укравтопром». Эксперты ожидают дальнейшего укрепления позиций производителей из Китая на фоне умеренного восстановления автомобильного рынка Европы.

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По оценкам аналитиков, в 2026 году рынок новых легковых автомобилей в Европе, включая Россию, сократится на 1% – до 18,7 млн машин. Таким образом, объемы продаж вернутся к уровню 2024 года.

Постепенное восстановление

В то же время уже с 2027 года ожидается постепенное восстановление. По прогнозу AlixPartners, к 2030 году европейский рынок будет ежегодно расти примерно на 1%, что позволит увеличить продажи до 19,5 млн новых автомобилей.

Крупнейшими бенефициарами этого роста могут стать именно китайские автопроизводители. Если в 2025 году их доля оценивается в 10%, то к концу десятилетия она может вырасти до 16%.

В свою очередь, доля европейских брендов, по прогнозам, сократится до 58%, тогда как другие азиатские производители займут около 17% рынка.

Стратегия роста

Аналитики также прогнозируют изменение стратегии китайских компаний в Европе. Если раньше основной акцент делался на экспорте готовых автомобилей, то в ближайшие годы производители будут все активнее локализовывать производство непосредственно на европейском континенте.

По оценкам AlixPartners, уже к 2028 году совокупные производственные мощности китайских автопроизводителей в Европе могут достичь 1,1 млн автомобилей в год. Это позволит им сократить логистические расходы, быстрее реагировать на спрос и уменьшить влияние возможных торговых ограничений.

Эксперты считают, что дальнейшее наращивание локального производства станет одним из ключевых факторов усиления конкуренции на европейском автомобильном рынке во второй половине десятилетия.