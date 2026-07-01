Як китайські автовиробники збільшують свою частку на ринку ЄС

До 2030 року частка автомобілів китайських брендів на європейському ринку може зрости до 16%. Такий прогноз оприлюднила міжнародна консалтингова компанія AlixPartners, на яку посилається Укравтопром. Експерти очікують подальше посилення позицій виробників із Китаю на тлі помірного відновлення автомобільного ринку Європи.

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За оцінками аналітиків, у 2026 році ринок нових легкових автомобілів у Європі, включно з Росією, скоротиться на 1% — до 18,7 млн машин. Таким чином, обсяги продажів повернуться до рівня 2024 року.

Поступове відновлення

Водночас уже з 2027 року очікується поступове відновлення. За прогнозом AlixPartners, до 2030 року європейський ринок щороку зростатиме приблизно на 1%, що дозволить збільшити продажі до 19,5 млн нових автомобілів.

Найбільшими бенефіціарами цього зростання можуть стати саме китайські автовиробники. Якщо у 2025 році їхня частка оцінюється у 10%, то до кінця десятиліття вона може зрости до 16%.

Натомість частка європейських брендів, за прогнозом, скоротиться до 58%, тоді як інші азійські виробники займуть близько 17% ринку.

Стратегія зростання

Аналітики також прогнозують зміну стратегії китайських компаній у Європі. Якщо раніше основний акцент робився на експорті готових автомобілів, то найближчими роками виробники дедалі активніше локалізуватимуть виробництво безпосередньо на європейському континенті.

За оцінками AlixPartners, уже до 2028 року сумарні виробничі потужності китайських автовиробників у Європі можуть досягти 1,1 млн автомобілів на рік. Це дозволить їм скоротити логістичні витрати, швидше реагувати на попит та зменшити вплив можливих торговельних обмежень.

Експерти вважають, що подальше нарощування локального виробництва стане одним із ключових факторів посилення конкуренції на європейському автомобільному ринку в другій половині десятиліття.