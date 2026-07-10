Volkswagen різко скоротить модельну лінійку і виробничі потужності

Volkswagen Group після засідання наглядової ради у Вольфсбурзі оголосив про намір поступово скоротити модельну лінійку до 50% та зменшити виробничу потужність із нинішніх 10 млн до 9 млн автомобілів на рік, повідомляє Reuters.

Компанія пояснює це погіршенням глобальної ситуації, високими витратами в Німеччині, надлишковими потужностями, тиском китайських виробників, регуляторними вимогами та американськими імпортними тарифами.

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Volkswagen більше не може бути “всім для всіх”

Десятиліттями Volkswagen будував свою силу на масштабі. Бренд мав широку модельну лінійку, велику кількість комплектацій, потужні заводи в Німеччині та складну систему взаємодії з профспілками, федеральною землею Нижня Саксонія і власниками з родин Порше та Пієх.

Тепер ця модель стала надто дорогою. За даними Reuters, маржа Volkswagen між 2021 і 2025 роками скоротилася вдвічі. Це змусило керівництво переглянути саму логіку бізнесу.

План передбачає фокус на найпривабливіших сегментах ринку. Простими словами, Volkswagen більше не хоче підтримувати занадто багато моделей, версій і комплектацій, якщо вони не дають достатнього прибутку.

Комплектацій стане значно менше

Окремо Volkswagen планує різко зменшити так звану складність пропозиції. Кількість варіантів оснащення та опцій мають скоротити до 75%.

Для покупців це означатиме простіший конфігуратор і менше індивідуальних комбінацій. Для заводу — дешевше виробництво, менше логістики, простіше планування, швидший випуск автомобілів і нижчі витрати.

Це логічний крок на фоні конкуренції з китайськими брендами. Вони часто пропонують кілька фіксованих комплектацій із багатим оснащенням, без складної європейської системи “додайте ще 40 опцій окремо”.

Під загрозою можуть бути заводи в Німеччині

Найболючіша частина кризи — майбутнє німецьких підприємств. За інформацією джерел Reuters, CEO Volkswagen Group Олівер Блуме розглядає можливість закриття чотирьох заводів у Німеччині: у Ганновері, Емдені, Цвікау та майданчика Audi в Неккарзульмі. Також джерела говорять про потенційне скорочення до 100 тисяч робочих місць. Офіційно Volkswagen ці деталі не підтвердив.

Це був би найбільший етап реструктуризації в історії компанії. Для Німеччини такий сценарій має не лише економічне, а й політичне значення, адже Volkswagen є одним із символів німецької промисловості.

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Надлишкові потужності стали головною проблемою

Volkswagen має забагато виробничих потужностей для нового попиту. За даними Mobility Global, німецькі заводи концерну у 2026 році працюватимуть на 81% стандартного завантаження. До кінця десятиліття цей показник може впасти до 73%.

Особливо показовий приклад — завод у Цвікау. У 2026 році його завантаження прогнозують на рівні 88%, але до 2030 року воно може знизитися до 42%. Це дуже низький показник для великого автозаводу.

Такі цифри пояснюють, чому компанія говорить не лише про скорочення моделей, а й про зменшення виробничої бази. Утримувати заводи, які працюють наполовину, надто дорого.

Китай став головним викликом

Volkswagen одночасно стикається з кількома ударами. Китайські виробники швидко нарощують присутність у Європі, агресивно конкурують ціною, оснащенням і темпами оновлення модельного ряду.

Для Volkswagen це особливо болісно, бо Китай довго був одним із головних джерел прибутку концерну. Тепер китайські бренди не лише тиснуть на Volkswagen у себе вдома, а й виходять на європейський ринок.

До цього додаються високі витрати на працю та енергію в Німеччині, дорогий перехід до електромобілів, регуляторні вимоги ЄС і нові торговельні бар’єри у США.

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Чому це важливо для України

Для українського покупця рішення Volkswagen матиме відкладений, але помітний ефект.

Якщо модельну лінійку справді скоротять, частина нішевих версій може зникнути з європейського ринку. Менше модифікацій сьогодні — менший вибір на вторинному ринку через кілька років.

Також можливе скорочення комплектацій. Українці звикли привозити з Європи й США дуже різні версії Volkswagen, Audi та інших брендів групи. Якщо концерн перейде до простіших пакетів оснащення, це змінить і майбутню структуру імпорту.

Окремо варто стежити за електромобілями. Завод у Цвікау є важливим майданчиком для електричних моделей Volkswagen. Якщо його завантаження падатиме, це може вплинути на виробничі плани, доступність окремих моделей і ціни.

Це криза не лише Volkswagen

Проблеми Volkswagen є симптомом ширшої кризи європейського автопрому. Старі виробничі системи, сильні профспілки, дорогі заводи й довгі модельні цикли зіткнулися з новою реальністю.

Китайські виробники працюють швидше, гнучкіше й часто дешевше. Tesla також змінила уявлення про те, як можна будувати автомобільний бізнес із меншою кількістю моделей і простішою структурою виробництва.

Volkswagen тепер намагається наздогнати цю логіку. Компанія хоче менше моделей, менше варіантів оснащення, менше надлишкових потужностей і більше концентрації на прибуткових сегментах.

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