Исчезнет ли SEAT: что компания обещает покупателям и владельцам

SEAT продолжит запланированные обновления автомобилей, в частности, выпустит в 2027 году Ibiza и Arona с технологией "мягкого гибрида". В то же время, окончательного решения о будущем бренда после 2030 года нет. Об этом говорится в официальном заявлении SEAT SA и сообщении украинского дистрибьютора бренда.

Что известно о будущем SEAT

Заявление появилось на фоне сообщений о возможном сворачивании SEAT. Производитель объясняет пересмотр планов затратами на электрификацию, конкуренцией и усилением требований к выбросам. Инвестиции в следующее поколение автомобилей марки все сложнее обосновать экономически.

Компания допускает постепенное сворачивание бренда после 2030 как один из возможных сценариев. Однако решение будет зависеть от спроса, рыночной ситуации и регуляторных требований. Так что говорить об уже утвержденном закрытии SEAT оснований нет.

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Ближайшие планы предполагают появление гибридных версий Ibiza и Arona.

Почему будущее марки и компании разное

SEAT SA – компания, в которую входят два бренда: SEAT и CUPRA. Поэтому возможное прекращение выпуска автомобилей под названием SEAT не означает закрытия всей компании.

Завод в испанской Мартореле готовится к производству компактных электромобилей Volkswagen Group. По данным компании, его мощности снабжены загрузкой до конца десятилетия.

CUPRA при этом остается главным направлением роста: с 2018 года бренд поставил более миллиона автомобилей. К 2030 г. он планирует достичь 3% европейского рынка.

Что это значит для украинских владельцев

По сообщению импортера "Порше Украина", продажи, гарантийное и сервисное обслуживание SEAT в Украине продолжаются. Компания заявляет, что будет выполнять обязательства перед собственниками вне зависимости от дальнейшей судьбы бренда.

Вопросы и ответы для покупателей и владельцев SEAT

Действительно ли SEAT закрывают?

Окончательного решения нет. Планируемые обновления моделей остаются в силе, но после 2030 года компания допускает различные сценарии, в том числе постепенное сворачивание бренда.

Рискованно ли покупать SEAT сейчас?

Производитель подтверждает гарантийные и сервисные обязательства. В то же время будущее марки после 2030 остается неопределенным.

Сохранится ли гарантия, если судьба бренда изменится?

По заявлению SEAT SA гарантия и договорные обязательства останутся в силе. Их сроки и условия устанавливаются документами на конкретный автомобиль.

Будут ли запчасти и сервис?

Компания заявляет, что будет обеспечивать запчасти и послепродажное обслуживание в течение 10 лет после прекращения производства конкретной модели. Этот срок отчисляют от завершения выпуска, а не от даты приобретения автомобиля.

CUPRA заменит SEAT?

Оба бренда работают в составе SEAT SA Бренд CUPRA получает приоритет в развитии компании, но окончательного решения о дальнейшей судьбе SEAT не объявлено.

Какие новинки SEAT уже подтверждены?

В 2027 году запланированы "мягкие гибриды" Ibiza и Arona.

Утратит ли мой автомобиль больше в цене?

Точного прогноза нет. Цена будет зависеть от спроса, состояния, пробега и ситуации на вторичном рынке.

Продолжат ли работать дилеры?

Украинский импортер сообщает, что дилерская сеть продолжает продажи и обслуживание.

Почему компания не определилась с планами после 2030?

Решение зависит от затрат на новые модели, электрификации, требований к выбросам и спросу. Компания пока оценивает, какой вариант будет экономически оправданным.

Что будет с владельцами, если продажи новых SEAT прекратят?

SEAT SA заявляет, что будет продолжать выполнять гарантийные и сервисные обязательства. Прекращение продаж новых автомобилей само по себе не означает прекращение поддержки уже проданных.

Смогу ли я обслуживать автомобиль через 5 или 10 лет?

Компания обещает долгосрочную поддержку и заявляет о 10-ти годах обеспечения запчастями и послепродажным обслуживанием после завершения выпуска модели.

Повлияет ли возможное сворачивание SEAT на CUPRA?

Компания планирует продолжать развитие CUPRA до 2030 года. Изменение участи бренда SEAT не означает автоматического прекращения деятельности CUPRA.

Останутся ли обновления и онлайн-сервисы?

SEAT заявляет об их поддержке в соответствии с техническими условиями и договорами.