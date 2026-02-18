Dacia суттєво покращила свої моделі новими версіями та аксесуарами

Як зазначає Auto24, посилаючись на реліз румунського автовиробника, універсал Jogger отримав нову гібридну силову установку Hybrid 155. Вона поєднує 1,8-літровий бензиновий двигун потужністю 109 к.с., два електромотори, батарею ємністю 1,4 кВт-год і автоматичну електрифіковану трансмісію без зчеплення. Сумарна віддача системи становить 155 к.с. і 170 Нм крутного моменту.

Нова установка забезпечує на 10% нижчу витрату пального та рівень викидів у порівнянні з попереднім гібридом. У міських умовах автомобіль може до 80% часу рухатися на електротязі, а запуск завжди відбувається в електричному режимі.

Також для Sandero, Sandero Stepway і Jogger вперше доступний 1,2-літровий турбодвигун потужністю 120 к.с., що працює на бензині або LPG і поєднується з 6-ступеневою роботизованою трансмісією з подвійним зчепленням. Газові балони збільшили в об’ємі, що дозволило підвищити запас ходу на LPG приблизно на 20%. Тепер він становитьдо 1590 км для Sandero, до 1480 км для Stepway і до 1450 км для Jogger відповідно.

Оновлений дизайн і сучасне оснащення

Моделі отримали новий світлодіодний світловий підпис у формі перевернутої літери “Т”, нові задні ліхтарі та оновлені захисні елементи кузова з матеріалу Starkle, який містить 20% переробленого пластику та краще протистоїть подряпинам. У списку обладнання також з’явилися:

автоматичне світло фар,

камера кругового огляду,

електропривід складання дзеркал,

мультимедійна система з 10-дюймовим екраном,

цифрова панель приладів 7 дюймів,

бездротова зарядка смартфона.

Крім того, моделі отримали нові системи безпеки, зокрема автоматичне гальмування з розпізнаванням транспорту, пішоходів і велосипедистів, а також контроль уваги водія.

Duster і Bigster отримали гібрид-G 150 4x4

Кросовери Duster і Bigster отримали нову унікальну силову установку hybrid-G 150 4x4, яка поєднує гібридну технологію, повний привід і можливість роботи на LPG. Система складається 1,2-літрового бензинового двигуна потужністю 140 к.с., електромотора на задній осі потужністю 31 к.с. й 48-вольтової батареї на 0,84 кВт-год.

Сумарна віддача — 154 к.с. і до 230 Нм крутного моменту. Повний привід працює через окремий електромотор із двоступеневою трансмісією. Кросовери можуть рухатися на електротязі до 60% часу в міському циклі. Запас ходу завдяки двом паливним бакам по 50 л сягає 1500 км.

Dacia каже, що середня витрата становить приблизно 7,1–7,2 л/100 км на LPG та близько 5,9 л/100 км на бензині. Система повного приводу пропонує шість режимів руху, включно з Auto, Snow, Mud/Sand і Hill Descent Control.

Оновлений електромобіль Spring

Компактний електромобіль Spring отримав нову батарею 24,3 кВт-год із покращеною структурною інтеграцією та модернізовану платформу. Кузов став жорсткішим, а баланс мас оптимізували. Модель оснащена новими електродвигунами потужністю 70 або 100 к.с., що забезпечують до 20% більше тяги на швидкостях 80–120 км/год. Запас ходу становить 225 км за циклом WLTP, а середнє споживання енергії знизилося до 12,4 кВт-год/100 км. Також покращено аеродинаміку та встановлено стабілізатор поперечної стійкості.

Нові аксесуари InNature і YouClip

Бренд розширює лінійку аксесуарів для активного відпочинку. Серед новинок — тент розміром 3×3 м із 40% перероблених матеріалів, який встановлюється на рейлінги даху. Система кріплень YouClip отримала нові аксесуари та додаткові точки фіксації в салоні, що підвищує практичність у повсякденному використанні.