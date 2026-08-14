DAF готує електровантажівки до автономного водіння SAE 4

Головна мета – досягти рівня автоматизації SAE Level 4. Це допоможе транспортній галузі впоратися з дефіцитом водіїв і зростанням експлуатаційних витрат.

Про нову сторінку у співпраці двох брендів розповідає галузеве видання eurotransport.de.

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Спочатку – випробування

Перший етап проєкту реалізовуватимуть спільно з нідерландським дослідницьким інститутом TNO. Фахівці мають визначити й протестувати необхідні інтерфейси між системою Einride та електричними вантажівками DAF.

Особливу увагу приділять безпеці та можливості масштабування технології для подальшої роботи на дорогах загального користування.

Перші випробування та перевірку ключових інтерфейсів планують провести вже у 2026 році. А у 2027-му автономне програмне забезпечення Einride Driver мають інтегрувати у вантажівки та запустити в експлуатацію.

Що дає SAE Level 4

Рівень SAE 4 передбачає високий ступінь автоматизації: вантажівка може самостійно виконувати водійські завдання у визначених умовах і на встановлених маршрутах без необхідності постійного втручання людини. Такий підхід особливо цікавий для повторюваних логістичних операцій.

За задумом партнерів, це дозволить ефективніше використовувати доступних водіїв. Людина зможе зосередитися на завданнях, де потрібні досвід, контроль і прийняття рішень, тоді як автономна система виконуватиме рутинну частину перевезення.

Ставка на електротранспорт

У DAF вважають, що поєднання власної платформи електричних вантажівок із технологіями Einride може прискорити розвиток автономного транспорту. Партнери розраховують створити безпечну, ефективну та масштабовану систему, яка в перспективі стане частиною нової моделі комерційних вантажних перевезень.