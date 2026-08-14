DAF готовит электрогрузовики к автономному вождению SAE 4

Главная цель– достичь уровня автоматизации SAE Level 4. Это поможет транспортной отрасли справиться с дефицитом водителей и ростом эксплуатационных расходов.

О новой странице в сотрудничестве двух брендов рассказывает отраслевое издание eurotransport.de.

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Сначала– испытание

Первый этап проекта будут реализовываться совместно с нидерландским исследовательским институтом TNO. Специалисты должны определить и протестировать необходимые интерфейсы между Einride и электрическими грузовиками DAF.

Особое внимание будет уделено безопасности и возможности масштабирования технологии для дальнейшей работы на дорогах общего пользования.

Первые испытания и проверку ключевых интерфейсов планируется провести уже в 2026 году. А в 2027 году автономное программное обеспечение Einride Driver должны интегрировать в грузовики и запустить в эксплуатацию.

Что дает SAE Level 4

Уровень SAE 4 предусматривает высокую степень автоматизации: грузовик может самостоятельно выполнять водительские задания в определенных условиях и на установленных маршрутах без необходимости постоянного вмешательства человека. Такой подход особенно интересен для повторяющихся логистических операций.

По замыслу партнеров, это позволит более эффективно использовать доступных водителей. Человек сможет сосредоточиться на задачах, где требуются опыт, контроль и принятие решений, в то время как автономная система будет выполнять рутинную часть перевозки.

Ставка на электротранспорт

В DAF считают, что соединение собственной платформы электрических грузовиков с технологиями Einride может ускорить развитие автономного транспорта. Партнеры рассчитывают создать безопасную, эффективную и масштабируемую систему, которая в перспективе станет частью новой модели коммерческих грузовых перевозок.