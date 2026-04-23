Де купують найбільше електромобілів в Україні

BYD Leopard 3
У І кварталі 2026 року український автопарк поповнили майже 5,7 тисячі електромобілів (BEV). Про це повідомляє Укравтопром. Попри загальний розвиток сегмента, ринок залишається нерівномірним — основні обсяги реєстрацій концентруються в кількох регіонах.
Де найбільше реєструють електромобілі
Лідерами за кількістю реєстрацій стали:
- Львівська область — 667 авто (91% вживані)
- Київ — 656 авто (56% вживані)
- Київська область — 502 авто (69% вживані)
- Волинська область — 443 авто (96% вживані)
- Дніпропетровська область — 378 авто (68% вживані)
Статистика демонструє ключову тенденцію: у більшості регіонів ринок формується за рахунок імпорту вживаних електромобілів, особливо на заході країни.
Бестселери серед нових електромобілів
У сегменті нових авто впевнено домінують китайські виробники:
- на Львівщині та Волині — BYD Sea Lion 06;
- у Київській та Дніпропетровській областях — BYD Leopard 3;
- у столиці — BYD Yuan Up.
Це підтверджує зростання впливу китайських брендів у сегменті нових електрокарів.
Популярні вживані електромобілі
Серед імпортованих авто з пробігом лідирують уже добре відомі моделі:
- на Львівщині та Київщині — Tesla Model 3;
- у Києві та Дніпропетровській області — Tesla Model Y;
- на Волині — Nissan Leaf.
Висновок
Ринок електромобілів в Україні продовжує зростати, але залишається залежним від імпорту вживаних авто. Водночас у сегменті нових моделей стрімко посилюються позиції китайських виробників, які пропонують більш доступні альтернативи.
Географічно найбільша активність зосереджена у столиці та західних регіонах, що свідчить про різницю в доступності, логістиці та платоспроможності покупців.