Де купують найбільше електромобілів в Україні

У І кварталі 2026 року український автопарк поповнили майже 5,7 тисячі електромобілів (BEV). Про це повідомляє Укравтопром. Попри загальний розвиток сегмента, ринок залишається нерівномірним — основні обсяги реєстрацій концентруються в кількох регіонах.

Де найбільше реєструють електромобілі

Лідерами за кількістю реєстрацій стали:

Львівська область — 667 авто (91% вживані)

Київ — 656 авто (56% вживані)

Київська область — 502 авто (69% вживані)

Волинська область — 443 авто (96% вживані)

Дніпропетровська область — 378 авто (68% вживані)

Статистика демонструє ключову тенденцію: у більшості регіонів ринок формується за рахунок імпорту вживаних електромобілів, особливо на заході країни.

Бестселери серед нових електромобілів

У сегменті нових авто впевнено домінують китайські виробники:

на Львівщині та Волині — BYD Sea Lion 06;

у Київській та Дніпропетровській областях — BYD Leopard 3;

у столиці — BYD Yuan Up.

Це підтверджує зростання впливу китайських брендів у сегменті нових електрокарів.

Популярні вживані електромобілі

Серед імпортованих авто з пробігом лідирують уже добре відомі моделі:

на Львівщині та Київщині — Tesla Model 3;

у Києві та Дніпропетровській області — Tesla Model Y;

на Волині — Nissan Leaf.

Висновок

Ринок електромобілів в Україні продовжує зростати, але залишається залежним від імпорту вживаних авто. Водночас у сегменті нових моделей стрімко посилюються позиції китайських виробників, які пропонують більш доступні альтернативи.

Географічно найбільша активність зосереджена у столиці та західних регіонах, що свідчить про різницю в доступності, логістиці та платоспроможності покупців.