Електромобіль чи авто на бензині: що дешевше для українців у 2026 році

Як і в попередньому матеріалі Авто24 про порівняння електромобіля та авто на газу, для розрахунку беремо просту й зрозумілу формулу: вартість 100 кілометрів пробігу та річні витрати при пробігу 15 тисяч кілометрів.

Які ціни беремо для розрахунку

Для порівняння використовуємо такі актуальні значення. Електромобіль у середньому споживає 18 кВт·год на 100 км. Для домашньої зарядки рахуємо тариф 4,32 грн/кВт·год, для швидкої публічної — 22 грн/кВт·год.

Для бензинового авто беремо середню витрату 8 літрів на 100 км і ціну бензину А-95 на рівні 73 грн за літр.

Скільки коштує 100 км

Тепер найцікавіше. Якщо заряджати електромобіль вдома, формула дуже проста: 18 × 4,32. Отримуємо 77,8 грн на 100 км. Якщо користуватися швидкими публічними зарядками, то 18 × 22, тобто 396 грн на 100 км.

З бензиновим авто арифметика теж без сюрпризів: 8 × 73 = 584 грн на 100 км.

І тут різниця вже дуже показова. Заряджений від домашньої розетки електромобіль обходиться приблизно у 7,5 раза дешевше, ніж бензинове авто. Навіть якщо весь час користуватися лише швидкими зарядками, електромобіль все одно дешевший: 396 грн проти 584 грн на 100 км.

Що виходить за рік

Тепер переводимо все в річний пробіг 15 тисяч кілометрів.

Якщо заряджати електромобіль вдома, отримуємо 11 670 грн на рік. Якщо використовувати лише швидкі зарядки — 59 400 грн на рік.

Для бензинового авто маємо іншу картину: 584 × 150 = 87 600 грн на рік.

Тобто річна економія виглядає так. Електромобіль із домашньою зарядкою дозволяє заощадити 75 930 грн на рік у порівнянні з бензиновою машиною. Якщо ж заряджатися лише на швидких станціях, економія все одно залишається відчутною — 28 200 грн на рік.

Де головний нюанс

На перший погляд, усе очевидно: електромобіль дешевший. Але є нюанс – не тип машини, а спосіб її експлуатації. У випадку з електрокаром усе вирішує доступ до домашньої або хоча б відносно недорогої зарядки.

Якщо її нема, для частини українців бензинове авто ще довго залишатиметься зрозумілим і передбачуваним варіантом.

Особливо якщо людина живе в багатоповерхівці, не має власного паркомісця і не хоче будувати щоденний маршрут навколо зарядних станцій.

Що дешевше на практиці

Якщо дивитися лише на витрати на енергію, бензин програє в будь-якому сценарії. Навіть швидка DC-зарядка виявляється дешевшою за поїздку на бензині. А домашня зарядка — це вже зовсім інший рівень економії.

Але якщо дивитися ширше, українцям варто враховувати й інші фактори. Бензинову машину простіше заправити будь-де. Вона не залежить від черги на зарядці, стану інфраструктури чи наявності розетки поруч із домом.

Натомість електромобіль дає дуже відчутну перевагу в щоденних витратах, особливо для тих, хто багато їздить містом і має доступ до домашньої зарядки.

Висновок

У 2026 році електромобіль дешевший за бензинове авто для українців у будь-якому сценарії, якщо рахувати лише витрати на 100 км і річний пробіг.

При домашній зарядці різниця просто величезна: 77,8 грн проти 584 грн на 100 км. За рік це дає майже 76 тисяч гривень економії. Якщо ж заряджатися тільки на швидких публічних станціях, електромобіль теж виграє, але вже не так драматично: 396 грн проти 584 грн на 100 км, або 28,2 тисячі гривень економії на рік.

Фактично вибір виглядає так: є де заряджати вдома — електромобіль без варіантів; немає такої можливості — електрокар усе одно дешевший за бензин, але перевага вже не настільки разюча.