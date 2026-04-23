Где покупают больше всего электромобилей в Украине

В І квартале 2026 года украинский автопарк пополнили почти 5,7 тысяч электромобилей (BEV). Об этом сообщает Укравтопром. Несмотря на общее развитие сегмента, рынок остается неравномерным - основные объемы регистраций концентрируются в нескольких регионах.
Где больше всего регистрируют электромобили
Лидерами по количеству регистраций стали:
- Львовская область - 667 авто (91% подержанные)
- Киев - 656 авто (56% подержанные)
- Киевская область - 502 авто (69% бывшие в употреблении)
- Волынская область - 443 авто (96% бывшие в употреблении)
- Днепропетровская область - 378 авто (68% бывшие в употреблении)
Статистика демонстрирует ключевую тенденцию: в большинстве регионов рынок формируется за счет импорта подержанных электромобилей, особенно на западе страны.
Бестселлеры среди новых электромобилей
В сегменте новых авто уверенно доминируют китайские производители:
- на Львовщине и Волыни - BYD Sea Lion 06;
- в Киевской и Днепропетровской областях - BYD Leopard 3;
- в столице - BYD Yuan Up.
Это подтверждает рост влияния китайских брендов в сегменте новых электрокаров.
Популярные подержанные электромобили
Среди импортируемых авто с пробегом лидируют уже хорошо известные модели:
- на Львовщине и Киевщине - Tesla Model 3;
- в Киеве и Днепропетровской области - Tesla Model Y;
- на Волыни - Nissan Leaf.
Вывод
Рынок электромобилей в Украине продолжает расти, но остается зависимым от импорта подержанных авто. В то же время в сегменте новых моделей стремительно усиливаются позиции китайских производителей, которые предлагают более доступные альтернативы.
Географически наибольшая активность сосредоточена в столице и западных регионах, что свидетельствует о разнице в доступности, логистике и платежеспособности покупателей.