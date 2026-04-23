Укр
Ру

Где покупают больше всего электромобилей в Украине

Названы регионы-лидеры по регистрациям электромобилей. Больше всего продаж в столице и западных регионах.
Евгений Гудущан
23 апреля, 09:38
logo0
logo0 мин

В І квартале 2026 года украинский автопарк пополнили почти 5,7 тысяч электромобилей (BEV). Об этом сообщает Укравтопром. Несмотря на общее развитие сегмента, рынок остается неравномерным - основные объемы регистраций концентрируются в нескольких регионах.

Где больше всего регистрируют электромобили

Лидерами по количеству регистраций стали:

  • Львовская область - 667 авто (91% подержанные)
  • Киев - 656 авто (56% подержанные)
  • Киевская область - 502 авто (69% бывшие в употреблении)
  • Волынская область - 443 авто (96% бывшие в употреблении)
  • Днепропетровская область - 378 авто (68% бывшие в употреблении)

Статистика демонстрирует ключевую тенденцию: в большинстве регионов рынок формируется за счет импорта подержанных электромобилей, особенно на западе страны.

Бестселлеры среди новых электромобилей

В сегменте новых авто уверенно доминируют китайские производители:

  • на Львовщине и Волыни - BYD Sea Lion 06;
  • в Киевской и Днепропетровской областях - BYD Leopard 3;
  • в столице - BYD Yuan Up.

Это подтверждает рост влияния китайских брендов в сегменте новых электрокаров.

Популярные подержанные электромобили

Среди импортируемых авто с пробегом лидируют уже хорошо известные модели:

  • на Львовщине и Киевщине - Tesla Model 3;
  • в Киеве и Днепропетровской области - Tesla Model Y;
  • на Волыни - Nissan Leaf.

Вывод

Рынок электромобилей в Украине продолжает расти, но остается зависимым от импорта подержанных авто. В то же время в сегменте новых моделей стремительно усиливаются позиции китайских производителей, которые предлагают более доступные альтернативы.

Географически наибольшая активность сосредоточена в столице и западных регионах, что свидетельствует о разнице в доступности, логистике и платежеспособности покупателей.

