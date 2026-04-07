Де професія водія цінується вище за програмістів: досвід Нідерландів

У цій країні водії вантажівок на міжнародних рейсах продемонстрували найшвидше зростання зарплат серед усіх професій у секторі малого та середнього бізнесу.
Нідерланди за підсумками першого кварталу показали найсильніше зростання заробітної плати за останні роки

7 квітня, 18:18
У першому кварталі 2026 року їхні доходи підскочили на 13,39% порівняно з попереднім кварталом, тобто за жовтень, листопад та грудень 2025 року.

Такі дані наводить індекс Loonindex, проаналізувавши 1,2 мільйона платіжних відомостей. Про це повідомляє спеціалізований ресурс transport-online.nl.

Далекобійники випередили IT-сектор

Зростання доходів водіїв виявилося навіть стрімкішим, ніж у розробників програмного забезпечення та податкових консультантів.Про це нагадав mkbservicedesk.nl.

У рейтингу посад із найбільшим приростом зарплати ситуація виглядає так:

  • Міжнародні водії: +13,39% (середня зарплата — 3840 євро брутто, тобто в конвертації 192 816 грн).
  • Податкові спеціалісти: +12,6%.
  • Розробники продуктів (IT): +11,3%.

Для порівняння: середня медіанна зарплата в інших секторах за цей період зросла лише на 3,2% (до 3 612 євро, приблизно 181 368 грн). Тобто динаміка доходів далекобійників у чотири рази перевищує середньоринкову.

Скільки реально платять?

Опубліковані в TrasportoEuropa дослідження та дані професійних об’єднань (TLN, Sfmobiliteit) розкривають деталі тарифних сіток, що діють з початку 2026 року:

  • Категорія D (стандартні перевезення): до 3520 євро брутто.
  • Категорія E (висока кваліфікація, складні вантажі): до 3840 євро брутто.
  • Група H (спеціальні перевезення, негабарит, керівні посади): понад 5000 євро брутто.

Чому міжнародні рейси вигідніші?

Важливо розуміти, що цифри в таблицях — це лише гарантований мінімум за колективним договором. Реальний дохід водія-міжнародника значно вищий завдяки додатковим виплатам:

  • добові (відрядні);
  • бонуси за ночівлі поза домом;
  • надбавки за роботу в нічний час та понаднормові години.

Саме ці компоненти роблять професію водія міжнародних сполучень однією з найперспективніших на європейському ринку праці у 2026 році. Нарешті дефіцит кадрів у логістиці почав конвертуватися у реальну повагу, підкріплену євро.

