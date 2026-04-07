Где профессия водителя ценится выше программистов: опыт Нидерландов

В первом квартале 2026 года их доходы подскочили на 13,39% по сравнению с предыдущим кварталом, то есть за октябрь, ноябрь и декабрь 2025 года.

Такие данные приводит индекс Loonindex, проанализировав 1,2 миллиона платежных ведомостей. Об этом сообщает специализированный ресурс transport-online.nl.

Дальнобойщики опередили IT-сектор

Рост доходов водителей оказался даже более стремительным, чем у разработчиков программного обеспечения и налоговых консультантов.Об этом напомнил mkbservicedesk.nl.

В рейтинге должностей с наибольшим приростом зарплаты ситуация выглядит так:

Международные водители: +13,39% (средняя зарплата - 3840 евро брутто, то есть в конвертации 192 816 грн).

Налоговые специалисты: +12,6%.

Разработчики продуктов (IT): +11,3%.

Для сравнения: средняя медианная зарплата в других секторах за этот период выросла лишь на 3,2% (до 3 612 евро, приблизительно 181 368 грн). То есть динамика доходов дальнобойщиков в четыре раза превышает среднерыночную.

Сколько реально платят?

Опубликованные в TrasportoEuropa исследования и данные профессиональных объединений (TLN, Sfmobiliteit) раскрывают детали тарифных сеток, действующих с начала 2026 года:

Категория D (стандартные перевозки): до 3520 евро брутто.

(высокая квалификация, сложные грузы): до 3840 евро брутто.

(специальные перевозки, негабарит, руководящие должности): более 5000 евро брутто.

Почему международные рейсы выгоднее?

Важно понимать, что цифры в таблицах - это лишь гарантированный минимум по коллективному договору.

Реальный доход водителя-международника значительно выше благодаря дополнительным выплатам:

суточные (командировочные);

бонусы за ночевки вне дома;

надбавки за работу в ночное время и сверхурочные часы.

Именно эти компоненты делают профессию водителя международных сообщений одной из самых перспективных на европейском рынке труда в 2026 году. Наконец дефицит кадров в логистике начал конвертироваться в реальное уважение, подкрепленное евро.