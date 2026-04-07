Где профессия водителя ценится выше программистов: опыт Нидерландов

ФОТО: Фрипик|
Нидерланды по итогам первого квартала показали самый сильный рост заработной платы за последние годы
В первом квартале 2026 года их доходы подскочили на 13,39% по сравнению с предыдущим кварталом, то есть за октябрь, ноябрь и декабрь 2025 года.
Такие данные приводит индекс Loonindex, проанализировав 1,2 миллиона платежных ведомостей. Об этом сообщает специализированный ресурс transport-online.nl.
Дальнобойщики опередили IT-сектор
Рост доходов водителей оказался даже более стремительным, чем у разработчиков программного обеспечения и налоговых консультантов.Об этом напомнил mkbservicedesk.nl.
В рейтинге должностей с наибольшим приростом зарплаты ситуация выглядит так:
- Международные водители: +13,39% (средняя зарплата - 3840 евро брутто, то есть в конвертации 192 816 грн).
- Налоговые специалисты: +12,6%.
- Разработчики продуктов (IT): +11,3%.
Для сравнения: средняя медианная зарплата в других секторах за этот период выросла лишь на 3,2% (до 3 612 евро, приблизительно 181 368 грн). То есть динамика доходов дальнобойщиков в четыре раза превышает среднерыночную.
Сколько реально платят?
Опубликованные в TrasportoEuropa исследования и данные профессиональных объединений (TLN, Sfmobiliteit) раскрывают детали тарифных сеток, действующих с начала 2026 года:
- Категория D (стандартные перевозки): до 3520 евро брутто.
- Категория E (высокая квалификация, сложные грузы): до 3840 евро брутто.
- Группа H (специальные перевозки негабаритные грузы) (специальные перевозки, негабарит, руководящие должности): более 5000 евро брутто.
Почему международные рейсы выгоднее?
Важно понимать, что цифры в таблицах - это лишь гарантированный минимум по коллективному договору.
Реальный доход водителя-международника значительно выше благодаря дополнительным выплатам:
- суточные (командировочные);
- бонусы за ночевки вне дома;
- надбавки за работу в ночное время и сверхурочные часы.
Именно эти компоненты делают профессию водителя международных сообщений одной из самых перспективных на европейском рынке труда в 2026 году. Наконец дефицит кадров в логистике начал конвертироваться в реальное уважение, подкрепленное евро.