Чи можна скласти іспит на водійське посвідчення онлайн

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що на донному етапі отримання першого водійського посвідчення складається з кількох етапів. При цьому теоретичну частину кандидат може опановувати самостійно або в автошколі, тоді як практичне навчання в навчальному закладі є обов’язковим.

Теорію можна вивчати самостійно

Для складання теоретичного іспиту майбутній водій може самостійно підготуватися до тестування або пройти навчання в акредитованій автошколі.

Сам іспит поки що проводиться лише у сервісному центрі МВС. Тест складається з 20 запитань, при цьому допускається не більше двох помилок. Результат кандидат отримує одразу після завершення тестування.

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Раніше повідомлялось, що в Україні можуть запровадити онлайн-формат складання теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення вже у 2026 році.

Практичне навчання — тільки в автошколі

На відміну від теорії, практичну підготовку зараз необхідно проходити в акредитованій автошколі. Після завершення навчання кандидат складає внутрішній практичний іспит. Якщо він успішний, автошкола формує електронне свідоцтво про завершення практичної підготовки та передає відповідні дані до реєстру МВС.

Для категорії B передбачено 40 годин практичних занять на автомобілі з механічною коробкою передач або 38 годин — з автоматичною.

Офіційний практичний іспит складають у МВС

Після завершення практичної підготовки кандидат може складати офіційний практичний іспит у сервісному центрі МВС. За офіційною статистикою головного сервісного центру МВС близько 80% кандидатів провалюють іспит з першої проби. Це призводить до популяризації різноманітних корупційних схем.

Важливо не плутати його з внутрішнім іспитом автошколи: саме результат іспиту в сервісному центрі підтверджує набуття необхідних навичок для отримання права керування.

Якщо кандидат не склав іспит, повторна спроба доступна не раніше ніж через 10 календарних днів — на 11-й день. Кількість спроб протягом строку дії свідоцтва про практичну підготовку не обмежена.

Після успішного складання практичного іспиту водій отримує перше посвідчення, яке видається строком на 2 роки. Згодом його міняють на 5 або 10 річне залежно від категорії.

Як записатися на іспит

Записатися на теоретичний або практичний іспит можна трьома способами: