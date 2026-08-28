Можно ли сдать экзамен на водительское удостоверение онлайн

экзамены на права
В Главном сервисном центре МВД напомнили, что на донном этапе получение первого водительского удостоверения состоит из нескольких этапов. При этом теоретическую часть кандидат может овладевать самостоятельно или в автошколе, тогда как практическое обучение в учебном заведении обязательно.
Теорию можно изучать самостоятельно
Для сдачи теоретического экзамена будущий водитель может самостоятельно подготовиться к тестированию или пройти обучение в аккредитованной автошколе.
Сам экзамен пока проводится только в сервисном центре МВД. Тест состоит из 20 вопросов, при этом допускается не больше двух ошибок. Результат кандидат получает сразу после завершения тестирования.
Ранее сообщалось, что в Украине могут быть введены онлайн-формат сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения уже в 2026 году.
Практическое обучение – только в автошколе
В отличие от теории, практическую подготовку сейчас необходимо проходить в аккредитованной автошколе. После окончания учебы кандидат сдает внутренний практический экзамен. Если он успешен, автошкола формирует электронное свидетельство о завершении практической подготовки и передает соответствующие данные в реестр МВД.
Для категории B предусмотрено 40 часов практических занятий на автомобиле с механической коробкой передач или 38 часов – с автоматической.
Официальный практический экзамен сдают в МВД
После завершения практической подготовки кандидат может сдавать официальный практический экзамен в сервисном центре МВД. По официальной статистике главного сервисного центра МВД около 80% кандидатов проваливают экзамен по первой пробе. Это приводит к популяризации разнообразных коррупционных схем.
Важно не путать его с внутренним экзаменом автошколы: именно результат экзамена в сервисном центре подтверждает получение необходимых навыков для получения права управления.
Если кандидат не сдал экзамен, повторная попытка доступна не ранее чем через 10 календарных дней - на 11-й день. Количество попыток в течение срока действия свидетельства о практической подготовке не ограничено.
После успешной сдачи практического экзамена водитель получает первое удостоверение, которое выдается сроком на 2 года. Впоследствии его меняют на 5 или 10 лет в зависимости от категории.
Как записаться на экзамен
Записаться на теоретический или практический экзамен можно тремя способами:
- через систему Е-запись на сайте Главного сервисного центра МВД;
- через мобильное приложение Е-запись;
- посредством терминала самообслуживания непосредственно в сервисном центре.