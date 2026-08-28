Можно ли сдать экзамен на водительское удостоверение онлайн

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что на донном этапе получение первого водительского удостоверения состоит из нескольких этапов. При этом теоретическую часть кандидат может овладевать самостоятельно или в автошколе, тогда как практическое обучение в учебном заведении обязательно.

Теорию можно изучать самостоятельно

Для сдачи теоретического экзамена будущий водитель может самостоятельно подготовиться к тестированию или пройти обучение в аккредитованной автошколе.

Сам экзамен пока проводится только в сервисном центре МВД. Тест состоит из 20 вопросов, при этом допускается не больше двух ошибок. Результат кандидат получает сразу после завершения тестирования.

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Ранее сообщалось, что в Украине могут быть введены онлайн-формат сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения уже в 2026 году.

Практическое обучение – только в автошколе

В отличие от теории, практическую подготовку сейчас необходимо проходить в аккредитованной автошколе. После окончания учебы кандидат сдает внутренний практический экзамен. Если он успешен, автошкола формирует электронное свидетельство о завершении практической подготовки и передает соответствующие данные в реестр МВД.

Для категории B предусмотрено 40 часов практических занятий на автомобиле с механической коробкой передач или 38 часов – с автоматической.

Официальный практический экзамен сдают в МВД

После завершения практической подготовки кандидат может сдавать официальный практический экзамен в сервисном центре МВД. По официальной статистике главного сервисного центра МВД около 80% кандидатов проваливают экзамен по первой пробе. Это приводит к популяризации разнообразных коррупционных схем.

Важно не путать его с внутренним экзаменом автошколы: именно результат экзамена в сервисном центре подтверждает получение необходимых навыков для получения права управления.

Если кандидат не сдал экзамен, повторная попытка доступна не ранее чем через 10 календарных дней - на 11-й день. Количество попыток в течение срока действия свидетельства о практической подготовке не ограничено.

После успешной сдачи практического экзамена водитель получает первое удостоверение, которое выдается сроком на 2 года. Впоследствии его меняют на 5 или 10 лет в зависимости от категории.

Как записаться на экзамен

Записаться на теоретический или практический экзамен можно тремя способами: