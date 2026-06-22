Де в Україні купили найбільше електромобілів

У травні 2026 року український автопарк поповнили 2652 нові та вживані електромобілі. Найбільшу активність на ринку електрокарів продемонстрували Київ, Львівська, Київська, Рівненська та Волинська області. Про це свідчать дані асоціації Укравтопром.

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Де зареєстрували найбільше електромобілів

Лідером за кількістю реєстрацій електрокарів став Київ, де протягом травня на облік поставили 324 автомобілі на електротязі. При цьому понад половину з них становили вживані машини.

До п'ятірки регіонів із найбільшими показниками також увійшли:

Львівська область — 271 електромобіль.

Київська область — 213 електромобілів.

Рівненська область — 202 електромобілі.

Волинська область — 195 електромобілів.

Особливо високою залишається частка вживаних електрокарів у західних регіонах. На Львівщині вона сягнула 92%, а у Рівненській та Волинській областях — 95%.

Найпопулярніші нові електромобілі

Серед нових електрокарів у різних регіонах покупці віддавали перевагу різним моделям.

Лідерами стали:

У Києві — Toyota bZ4X.

У Львівській області — BYD Leopard 3.

У Київській області — BYD Sea Lion 06 EV.

У Рівненській області — Volkswagen ID.4.

У Волинській області — ORA 03.

Цікаво, що серед регіональних бестселерів домінують китайські виробники, які продовжують активно зміцнювати свої позиції на українському ринку електромобілів.

Які електрокари найчастіше привозять з-за кордону

У сегменті вживаних електромобілів, імпортованих з-за кордону, найбільший попит зберігають моделі Tesla та Nissan.

Найпопулярнішими стали:

Tesla Model Y — у Києві та Київській області.

Tesla Model 3 — у Львівській області.

Nissan Leaf — у Рівненській та Волинській областях.

Українці продовжують активно купувати вживані електромобілі завдяки привабливішій вартості порівняно з новими моделями. Водночас популярність Tesla свідчить про зростаючий попит на сучасні електрокари з великим запасом ходу та розвиненими цифровими функціями.

Тенденції ринку

Статистика травня демонструє, що ринок електромобілів в Україні залишається орієнтованим переважно на імпортовані вживані автомобілі. Особливо це помітно в західних областях, де частка таких машин перевищує 90%.

Водночас сегмент нових електрокарів поступово розширюється, а китайські бренди дедалі частіше очолюють рейтинги продажів, конкуруючи з традиційними світовими виробниками. Це свідчить про подальше зростання популярності електротранспорту та зміну структури українського авторинку.