Где в Украине было продано больше всего электромобилей

В мае 2026 года украинский автопарк пополнился 2652 новыми и подержанными электромобилями. Наибольшую активность на рынке электрокаров продемонстрировали Киев, Львовская, Киевская, Ровенская и Волынская области. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Укравтопром.

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Где зарегистрировали больше всего электромобилей

Лидером по количеству регистраций электромобилей стал Киев, где в течение мая на учет поставили 324 автомобиля на электротяге. При этом более половины из них составляли подержанные машины.

В пятерку регионов с наибольшими показателями также вошли:

Львовская область — 271 электромобиль.

Киевская область — 213 электромобилей.

Ровенская область — 202 электромобиля.

Волынская область — 195 электромобилей.

Особенно высокой остается доля подержанных электромобилей в западных регионах. Во Львовской области она достигла 92%, а в Ровенской и Волынской областях — 95%.

Самые популярные новые электромобили

Среди новых электромобилей в разных регионах покупатели отдавали предпочтение разным моделям.

Лидерами стали:

В Киеве — Toyota bZ4X.

Во Львовской области — BYD Leopard 3.

В Киевской области — BYD Sea Lion 06 EV.

В Ровенской области — Volkswagen ID.4.

В Волынской области — ORA 03.

Интересно, что среди региональных бестселлеров доминируют китайские производители, которые продолжают активно укреплять свои позиции на украинском рынке электромобилей.

Какие электромобили чаще всего привозят из-за рубежа

В сегменте подержанных электромобилей, импортируемых из-за рубежа, наибольшим спросом пользуются модели Tesla и Nissan.

Наибольшую популярность приобрели:

Tesla Model Y — в Киеве и Киевской области.

Tesla Model 3 — во Львовской области.

Nissan Leaf — в Ровенской и Волынской областях.

Украинцы продолжают активно покупать подержанные электромобили благодаря более привлекательной цене по сравнению с новыми моделями. В то же время популярность Tesla свидетельствует о растущем спросе на современные электрокары с большим запасом хода и развитыми цифровыми функциями.

Тенденции рынка

Статистика мая показывает, что рынок электромобилей в Украине по-прежнему ориентирован преимущественно на импортируемые подержанные автомобили. Особенно это заметно в западных областях, где доля таких машин превышает 90%.

В то же время сегмент новых электромобилей постепенно расширяется, а китайские бренды всё чаще возглавляют рейтинги продаж, конкурируя с традиционными мировыми производителями. Это свидетельствует о дальнейшем росте популярности электротранспорта и изменении структуры украинского авторынка.