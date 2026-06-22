Где в Украине было продано больше всего электромобилей

Tesla Model Y
В мае 2026 года украинский автопарк пополнился 2652 новыми и подержанными электромобилями. Наибольшую активность на рынке электрокаров продемонстрировали Киев, Львовская, Киевская, Ровенская и Волынская области. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Укравтопром.
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Где зарегистрировали больше всего электромобилей
Лидером по количеству регистраций электромобилей стал Киев, где в течение мая на учет поставили 324 автомобиля на электротяге. При этом более половины из них составляли подержанные машины.
В пятерку регионов с наибольшими показателями также вошли:
- Львовская область — 271 электромобиль.
- Киевская область — 213 электромобилей.
- Ровенская область — 202 электромобиля.
- Волынская область — 195 электромобилей.
Особенно высокой остается доля подержанных электромобилей в западных регионах. Во Львовской области она достигла 92%, а в Ровенской и Волынской областях — 95%.
Самые популярные новые электромобили
Среди новых электромобилей в разных регионах покупатели отдавали предпочтение разным моделям.
Лидерами стали:
- В Киеве — Toyota bZ4X.
- Во Львовской области — BYD Leopard 3.
- В Киевской области — BYD Sea Lion 06 EV.
- В Ровенской области — Volkswagen ID.4.
- В Волынской области — ORA 03.
Интересно, что среди региональных бестселлеров доминируют китайские производители, которые продолжают активно укреплять свои позиции на украинском рынке электромобилей.
Какие электромобили чаще всего привозят из-за рубежа
В сегменте подержанных электромобилей, импортируемых из-за рубежа, наибольшим спросом пользуются модели Tesla и Nissan.
Наибольшую популярность приобрели:
- Tesla Model Y — в Киеве и Киевской области.
- Tesla Model 3 — во Львовской области.
- Nissan Leaf — в Ровенской и Волынской областях.
Украинцы продолжают активно покупать подержанные электромобили благодаря более привлекательной цене по сравнению с новыми моделями. В то же время популярность Tesla свидетельствует о растущем спросе на современные электрокары с большим запасом хода и развитыми цифровыми функциями.
Тенденции рынка
Статистика мая показывает, что рынок электромобилей в Украине по-прежнему ориентирован преимущественно на импортируемые подержанные автомобили. Особенно это заметно в западных областях, где доля таких машин превышает 90%.
В то же время сегмент новых электромобилей постепенно расширяется, а китайские бренды всё чаще возглавляют рейтинги продаж, конкурируя с традиционными мировыми производителями. Это свидетельствует о дальнейшем росте популярности электротранспорта и изменении структуры украинского авторынка.