Де в ЄС продають найбільше автомобілів: статистика

За підсумками січня 2026 року в країнах Європейського Союзу було реалізовано 799,6 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє УкрАвтопром. Ринок продемонстрував неоднорідну динаміку: частина провідних країн скоротила обсяги, тоді як юрисдикції зафіксували зростання.

Найбільший ринок ЄС

Німеччина зберігає статус найбільшого автомобільного ринку Євросоюзу. У січні там зареєстровано 193 981 новий легковик, що на 6,6% менше, ніж у січні 2025 року. Попри спад, німецький ринок суттєво випереджає інші країни за абсолютними обсягами.

ТОП-5 найбільших ринків ЄС

Німеччина — 193 981 авто (−6,6%), населення 84,4 млн, 2,30 авто на 1000 мешканців

Італія — 141 993 авто (+6,2%), населення 58,9 млн, 2,41 на 1000

Франція — 107 157 авто (−6,6%), населення 68,4 млн, 1,57 на 1000

Іспанія — 73 103 авто (+1,1%), населення 48,6 млн, 1,50 на 1000

Польща — 40 281 авто (−9%), населення 37,6 млн, 1,07 на 1000

Сукупно ці п’ять ринків формують переважну частину всіх реєстрацій у ЄС, що підкреслює їх ключову роль у загальноєвропейській структурі попиту.

Найменші ринки ЄС

Найменші обсяги реєстрацій зафіксовано в країнах Балтії та на острівних ринках:

Литва — 2 833 авто (−0,1%), населення 2,8 млн, 1,01 на 1000

Латвія — 1 510 авто (+12,4%), населення 1,86 млн, 0,81 на 1000

Естонія — 1 359 авто (+156%), населення 1,37 млн, 0,99 на 1000

Кіпр — 1 293 авто (−17,4%), населення 0,93 млн, 1,39 на 1000

Мальта — 559 авто (+38,6%), населення 0,54 млн, 1,04 на 1000

Мальта залишається найменшим автомобільним ринком Євросоюзу за абсолютними показниками кількості продажів через невелику кількість населення.

Порівняння з Україною

Для контрасту, в Україні у січні 2026 року було реалізовано лише 5 130 нових легкових автомобілів. Пропорційно кількості населення продажі нових авто в Україні виглядають надзвичайно низькими.

Україна — 5 100 авто (+19,5%), населення 36 млн, 0,14 авто на 1000 мешканців

Аналітичний висновок

Структура ринку ЄС залишається висококонцентрованою: понад половину попиту формують п’ять найбільших економік. Водночас невеликі країни демонструють вищу волатильність у відсотковому вимірі, що пояснюється низькою базою порівняння. Січневі результати 2026 року свідчать про поступову стабілізацію попиту після турбулентних періодів попередніх років, але без єдиного вектора зростання для всіх країн.

Кількість продажів нових авто відносно кількості населення є своєрідним показником рівня життя. За цією ознакою між європейськими країнами та Україною існує колосальний розрив.