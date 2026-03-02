Где в ЕС продают больше всего автомобилей: статистика

По итогам января 2026 года в странах Европейского Союза было реализовано 799,6 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает УкрАвтопром. Рынок продемонстрировал неоднородную динамику: часть ведущих стран сократила объемы, тогда как юрисдикции зафиксировали рост.

Крупнейший рынок ЕС

Германия сохраняет статус крупнейшего автомобильного рынка Евросоюза. В январе там зарегистрировано 193 981 новая легковушка, что на 6,6% меньше, чем в январе 2025 года. Несмотря на спад, немецкий рынок существенно опережает другие страны по абсолютным объемам.

ТОП-5 крупнейших рынков ЕС

Германия - 193 981 авто (-6,6%), населения 84,4 млн, 2,30 авто на 1000 жителей

Италия - 141 993 авто (+6,2%), население 58,9 млн, 2,41 на 1000

Франция - 107 157 авто (-6,6%), население 68,4 млн, 1,57 на 1000

Испания - 73 103 авто (+1,1%), население 48,6 млн, 1,50 на 1000

Польша - 40 281 авто (-9%), население 37,6 млн, 1,07 на 1000

Совокупно эти пять рынков формируют подавляющую часть всех регистраций в ЕС, что подчеркивает их ключевую роль в общеевропейской структуре спроса.

Самые маленькие рынки ЕС

Наименьшие объемы регистраций зафиксированы в странах Балтии и на островных рынках:

Литва - 2 833 авто (-0,1%), население 2,8 млн, 1,01 на 1000

Латвия - 1 510 авто (+12,4%), население 1,86 млн, 0,81 на 1000

Эстония - 1 359 авто (+156%), население 1,37 млн, 0,99 на 1000

Кипр - 1 293 авто (-17,4%), населения 0,93 млн, 1,39 на 1000

Мальта - 559 авто (+38,6%), населения 0,54 млн, 1,04 на 1000

Мальта остается самым маленьким автомобильным рынком Евросоюза по абсолютным показателям количества продаж из-за небольшой численности населения.

Сравнение с Украиной

Для контраста, в Украине в январе 2026 года было реализовано лишь 5 130 новых легковых автомобилей. Пропорционально количеству населения продажи новых авто в Украине выглядят чрезвычайно низкими.

Украина - 5 100 авто (+19,5%), населения 36 млн, 0,14 авто на 1000 жителей

Аналитический вывод

Структура рынка ЕС остается высококонцентрированной: более половины спроса формируют пять крупнейших экономик. В то же время небольшие страны демонстрируют высокую волатильность в процентном измерении, что объясняется низкой базой сравнения. Январские результаты 2026 года свидетельствуют о постепенной стабилизации спроса после турбулентных периодов предыдущих лет, но без единого вектора роста для всех стран.

Количество продаж новых авто относительно количества населения является своеобразным показателем уровня жизни. По этому признаку между европейскими странами и Украиной существует колоссальный разрыв.