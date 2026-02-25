В ЕС зафиксировано падение продаж новых авто в Украине

В январе 2026 года рынок новых легковых автомобилей в Европейском Союзе сократился почти на 4 процента в годовом измерении - до 799,6 тысячи единиц. Об этом сообщает ACEA, информирует Укравтопром.

Структура рынка по типу силовой установки

Несмотря на общее снижение объемов, сегмент электрифицированных авто продолжает расти.

Гибриды (HEV) - 308 364 единицы, +6 процентов. Доля рынка составила 38,6 процента. Это самый большой сегмент и одновременно самый популярный выбор среди потребителей ЕС.

Бензиновые авто - 175 989 единиц, -28 процентов. Сегмент демонстрирует самое глубокое падение среди массовых типов двигателей.

Электромобили (BEV) - 154 230 единиц, +24 процента. Доля рынка выросла до 19,3 процента против 14,9 процента годом ранее.

Плагин-гибриды (PHEV) - 78 741 единица, +29 процентов. Самый высокий темп роста среди основных сегментов.

Дизельные авто - 64 550 единиц, -22 процента

Другие типы - 17 750 единиц, -36 процентов

Ключевые тенденции

Совокупная доля бензиновых и дизельных автомобилей уменьшилась до 30,1 процента против 39,5 процента в январе 2025 года. Это свидетельствует об ускорении структурной трансформации европейского авторынка в пользу электрифицированных моделей.

Гибриды остаются доминирующим сегментом, сочетая умеренную стоимость с пониженными выбросами и отсутствием зависимости от зарядной инфраструктуры. В то же время темпы роста BEV и PHEV подтверждают, что потребители все активнее переходят к полной или частичной электрификации.

Аналитический вывод

Несмотря на общий спад продаж в начале года, структура рынка демонстрирует четкий вектор - постепенное вытеснение традиционных двигателей внутреннего сгорания. Январь 2026 года подтверждает, что ключевым драйвером европейского авторынка остаются электрифицированные силовые установки, тогда как бензиновые и дизельные авто продолжают терять позиции.