В ЄС зафіксовано падіння продажів нових авто

У січні 2026 року ринок нових легкових автомобілів у Європейському Союзі скоротився майже на 4 відсотки у річному вимірі — до 799,6 тисячі одиниць. Про це повідомляє ACEA, інформує Укравтопром.

Структура ринку за типом силової установки

Попри загальне зниження обсягів, сегмент електрифікованих авто продовжує зростати.

Гібриди (HEV) — 308 364 одиниці, +6 відсотків. Частка ринку становила 38,6 відсотка. Це найбільший сегмент і водночас найпопулярніший вибір серед споживачів ЄС.

Бензинові авто — 175 989 одиниць, −28 відсотків. Сегмент демонструє найглибше падіння серед масових типів двигунів.

Електромобілі (BEV) — 154 230 одиниць, +24 відсотки. Частка ринку зросла до 19,3 відсотка проти 14,9 відсотка роком раніше.

Плагін-гібриди (PHEV) — 78 741 одиниця, +29 відсотків. Найвищий темп зростання серед основних сегментів.

Дизельні авто — 64 550 одиниць, −22 відсотки

Інші типи — 17 750 одиниць, −36 відсотків

Ключові тенденції

Сукупна частка бензинових та дизельних автомобілів зменшилася до 30,1 відсотка проти 39,5 відсотка у січні 2025 року. Це свідчить про прискорення структурної трансформації європейського авторинку на користь електрифікованих моделей.

Гібриди залишаються домінуючим сегментом, поєднуючи помірну вартість із зниженими викидами та відсутністю залежності від зарядної інфраструктури. Водночас темпи зростання BEV і PHEV підтверджують, що споживачі дедалі активніше переходять до повної або часткової електрифікації.

Аналітичний висновок

Незважаючи на загальний спад продажів на початку року, структура ринку демонструє чіткий вектор — поступове витіснення традиційних двигунів внутрішнього згоряння. Січень 2026 року підтверджує, що ключовим драйвером європейського авторинку залишаються електрифіковані силові установки, тоді як бензинові та дизельні авто продовжують втрачати позиції.