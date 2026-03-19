Дебютував новий DS N°7: преміальний кросовер із фокусом на комфорт і технології

Новий DS N°7 отримав елегантний і динамічний силует із чіткими пропорціями. Автовиробник каже, що збільшена колісна база не лише покращила зовнішній вигляд, але й забезпечила більше простору для пасажирів, зазначає Auto24.

Дизайн натхненний концептом DS AERO SPORT LOUNGE: плавна лінія даху переходить у спойлер, що допомагає досягти коефіцієнта аеродинамічного опору на рівні 0,26. Великі колеса діаметром до 21 дюйма підкреслюють статус моделі. Фірмові світлові елементи та підсвічена решітка формують впізнаваний образ як спереду, так і ззаду. Для персоналізації доступні двоколірні варіанти кузова та новий зелений відтінок SILK GREEN.

Просторий салон і практичність

Інтер’єр нового DS N°7 орієнтований на комфорт і функціональність. Завдяки збільшеним заднім дверям і панорамному даху салон став світлішим і просторішим. Об’єм багажника сягає до 560 літрів, а гнучка конфігурація сидінь (40/20/40) дозволяє адаптувати простір під будь-які потреби. Навіть у повнопривідних версіях із додатковим обладнанням доступно щонайменше 500 літрів.

Мультиенергетична платформа: електро та гібрид

Новий DS N°7 побудований на сучасній платформі STLA Medium, що дозволяє пропонувати одразу кілька варіантів силових установок:

E-TENSE FWD — до 230 к.с.;

E-TENSE FWD Long Range — 245 к.с.;

E-TENSE AWD Long Range — до 350 к.с. (375 к.с. у режимі boost).

Топова повнопривідна версія розганяється до 100 км/год лише за 5,4 секунди. Окрім електромобілів, доступна і гібридна версія HYBRID 145, що поєднує 1,2-літровий бензиновий двигун і електромотор. Витрата пального, заявлена виробником, становить лише 5,4 л/100 км, а система не потребує зовнішньої зарядки.

Вражаючий запас ходу і швидка зарядка

Електричний DS N°7 встановлює нові стандарти у своєму класі. Компанія обіцяє запас ходу до 740 км за циклом WLTP для версії Long Range, до 679 км для повнопривідної версії та до 543 км для базової моделі. Ці показники забезпечує акумулятор ємністю до 97,2 кВт-год. Швидка зарядка дозволяє відновити від 20% до 80% лише за 27 хвилин, а за 10 хвилин можна отримати до 190 км пробігу.

Передові технології та безпека

Новинка отримала цілий набір інновацій:

адаптивні фари DS PIXELVISION з дальністю до 520 м;

система напівавтономного водіння DS DRIVE ASSIST 2.0;

мультимедіа DS IRIS SYSTEM 2.0 з 16-дюймовим дисплеєм;

нічне бачення DS NIGHT VISION;

проєкційний дисплей DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY.

Ці системи забезпечують високий рівень безпеки та комфорту під час щоденних поїздок.

Преміальний комфорт і акустика

DS N°7 робить акцент на максимальному комфорті. Фірмова підвіска DS ACTIVE SCAN SUSPENSION аналізує дорожнє покриття в реальному часі та адаптує амортизатори. Салон отримав акустичне ламіноване скло та преміальну аудіосистему Focal із 14 динаміками. Передні сидіння можуть мати масаж, вентиляцію та навіть функцію підігріву шиї.

Французька розкіш у деталях

Інтер’єр нового DS N°7 вирізняється увагою до деталей й отримав оббивку зі шкіри Nappa, декоративні вставки, фірмові елементи Clous de Paris та унікальне X-подібне кермо. Усі ці елементи разом створюють атмосферу справжнього преміуму. Крім того, для клієнтів доступні п’ять варіантів оформлення салону – від стриманих до максимально розкішних у стилі Art Deco.

Новий DS N°7 завдяки великому запасу ходу, багатому оснащенню та широким можливостям персоналізації має всі шанси стати сильним гравцем у сегменті середньорозмірних SUV переміумсегменту.