Найкомфортніший Citroën: новий C5 Aircross дебютував в Україні

Новий Citroën C5 Aircross офіційно представили на українському ринку. Як повідомляє для Авто24 представництво концерну Stellantis в Україні, кросовер став найбільшим та найкомфортнішим SUV в історії марки, отримав нову платформу STLA Medium, сучасні системи безпеки та оновлені силові агрегати.

Найбільший кросовер в історії Citroën

Новий C5 Aircross помітно виріс у розмірах. Автомобіль став ширшим на 5 см і довшим одразу на 16 см. Колісна база збільшилась на 6 см, що дозволило суттєво розширити простір у салоні.

При цьому висота автомобіля залишилася без змін — це зробили заради покращення аеродинаміки.

Фактично новий C5 Aircross продовжує концепцію сімейних автомобілів Citroën — від мінівена Xsara Picasso до сучасного сімейного кросовера.

Кліренс автомобіля становить 190 мм, що робить його придатним для поганих доріг.

Салон у стилі C-ZEN Lounge

Інтер’єр нового кросовера побудований за концепцією C-ZEN Lounge. Центральним елементом салону став великий 13-дюймовий сенсорний дисплей із дизайном «водоспаду».

Екран поділений на кілька зон. У верхній частині розташоване меню керування, нижче – кліматична система та основна зона інформації. Така структура дозволяє водієві швидко отримувати потрібні дані.

Салон має атмосферне освітлення з вісьмома кольорами та покращену шумоізоляцію, що підсилює відчуття тиші та комфорту під час поїздок.

Комфорт – головна філософія моделі

Citroën традиційно робить ставку на комфорт. Новий C5 Aircross отримав сидіння Advanced Comfort із вентиляцією для переднього ряду та підігрівом для всіх пасажирів.

У салоні стало більше простору для колін і над головою пасажирів. Задній ряд отримав регулювання спинок, а також підігрів сидінь.

Підвіска Progressive Hydraulic Cushions залишається однією з ключових особливостей моделі – вона покликана згладжувати нерівності дороги та забезпечувати м’яку їзду.

Загальний об’єм відсіків для зберігання речей у салоні сягає 40 літрів.

Нові технології безпеки

Кросовер отримав понад 20 активних систем допомоги водієві.

Серед них – функції напівавтономного керування, сучасні асистенти руху та нові матричні фари Matrix Beam Vision третього покоління. Вони автоматично регулюють світловий пучок і «вирізають» зустрічні автомобілі, щоб не засліплювати інших водіїв.

Гібрид замість дизеля

В Європі новий C5 Aircross пропонуватиметься з електричними та плагін-гібридними силовими установками.

В Україні модель буде доступна з бензиновим двигуном потужністю 180 к.с., а також з новою гібридною системою потужністю 145 к.с.

Гібридна установка поєднує трициліндровий двигун 1.2 PureTech нового покоління, що працює за циклом Міллера, та нову роботизовану коробку передач e-DCS6 з інтегрованим електромотором.

Система живиться від літій-іонної батареї на 48 В. На малих швидкостях автомобіль може короткочасно рухатися на електротязі, що дозволяє знизити витрату пального. Фактично ця система має замінити дизельні двигуни у модельній лінійці.

Ціна та подарунок

Вартість нового Citroën C5 Aircross в Україні починається від 1 378 100 грн ($31 320) у комплектації PLUS. Цікаво, що ціна не залежить від типу силового агрегату – бензинова та гібридна версії коштують однаково.

А от C5 Aircross в версії МАХ доступний поки лише у виконанні з турбобензиновим двигуном на 180 к.с., і коштує 1 494 400 грн ($33 960).

Кожному покупцю цього Citroën в Україні буде презентовано ексклюзивний аксесуар – оригінальний релакс-матрац розроблений спільно з психологом саме під C5 Aircross. Він допоможе комфортно відпочити в укритті під час тривоги чи на пікніку.