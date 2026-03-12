Самый комфортный Citroën: новый C5 Aircross дебютировал в Украине

Новый Citroën C5 Aircross официально представили на украинском рынке. Как сообщает для Авто24 представительство концерна Stellantis в Украине, кроссовер стал самым большим и комфортным SUV в истории марки, получил новую платформу STLA Medium, современные системы безопасности и обновленные силовые агрегаты.

Самый большой кроссовер в истории Citroën

Новый C5 Aircross заметно вырос в размерах. Автомобиль стал шире на 5 см и длиннее сразу на 16 см. Колесная база увеличилась на 6 см, что позволило существенно расширить пространство в салоне.

При этом высота автомобиля осталась без изменений - это сделали ради улучшения аэродинамики.

Фактически новый C5 Aircross продолжает концепцию семейных автомобилей Citroën - от минивэна Xsara Picasso до современного семейного кроссовера.

Клиренс автомобиля составляет 190 мм, что делает его пригодным для плохих дорог.

Салон в стиле C-ZEN Lounge

Интерьер нового кроссовера построен по концепции C-ZEN Lounge. Центральным элементом салона стал большой 13-дюймовый сенсорный дисплей с дизайном "водопада".

Экран поделен на несколько зон. В верхней части расположено меню управления, ниже – климатическая система и основная зона информации. Такая структура позволяет водителю быстро получать нужные данные.

Салон имеет атмосферное освещение с восемью цветами и улучшенную шумоизоляцию, что усиливает ощущение тишины и комфорта во время поездок.

Комфорт – главная философия модели

Citroën традиционно делает ставку на комфорт. Новый C5 Aircross получил сиденья Advanced Comfort с вентиляцией для переднего ряда и подогревом для всех пассажиров.

В салоне стало больше пространства для коленей и над головой пассажиров. Задний ряд получил регулировку спинок, а также подогрев сидений.

Подвеска Progressive Hydraulic Cushions остается одной из ключевых особенностей модели – она призвана сглаживать неровности дороги и обеспечивать мягкую езду.

Общий объем отсеков для хранения вещей в салоне достигает 40 литров.

Новые технологии безопасности

Кроссовер получил более 20 активных систем помощи водителю.

Среди них – функции полуавтономного управления, современные ассистенты движения и новые матричные фары Matrix Beam Vision третьего поколения. Они автоматически регулируют световой пучок и "вырезают" встречные автомобили, чтобы не ослеплять других водителей.

Гибрид вместо дизеля

В Европе новый C5 Aircross будет предлагаться с электрическими и плагин-гибридными силовыми установками.

В Украине модель будет доступна с бензиновым двигателем мощностью 180 л.с., а также с новой гибридной системой мощностью 145 л.с.

Гибридная установка сочетает трехцилиндровый двигатель 1.2 PureTech нового поколения, работающий по циклу Миллера, и новую роботизированную коробку передач e-DCS6 с интегрированным электромотором.

Система питается от литий-ионной батареи на 48 В. На малых скоростях автомобиль может кратковременно двигаться на электротяге, что позволяет снизить расход топлива. Фактически эта система должна заменить дизельные двигатели в модельной линейке.

Цена и подарок

Стоимость нового Citroën C5 Aircross в Украине начинается от 1 378 100 грн ($31 320) в комплектации PLUS. Интересно, что цена не зависит от типа силового агрегата – бензиновая и гибридная версии стоят одинаково.

А вот C5 Aircross в версии МАХ доступен пока только в исполнении с турбобензиновым двигателем на 180 л.с., и стоит 1 494 400 грн ($33 960).

Каждому покупателю этого Citroën в Украине будет презентован эксклюзивный аксессуар – оригинальный релакс-матрас разработанный совместно с психологом именно под C5 Aircross. Он поможет комфортно отдохнуть в укрытии во время тревоги или на пикнике.