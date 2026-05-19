Держспецтрансслужба оновила парк бронемашин: постачальник відомий, кількість – велика

Йдеться про 20 бронеавтомобілів із протимінним захистом, переданих Україні в межах міжнародної Коаліції розмінування. Про це коротко транспортне відомство повідомило на своїй ФБ-сторінці.

У Держспецтрансслужбі наголошують: нова техніка має суттєво підвищити безпеку саперів під час очищення територій від мін, нерозірваних боєприпасів та інших вибухонебезпечних залишків війни.

Не перша партія Roshel для України

Канадські бронемашини Roshel Senator вже добре відомі українським військовим та рятувальним підрозділам. Вони активно використовуються для перевезення особового складу, евакуації поранених, патрулювання та виконання спеціальних місій у прифронтових районах.

За відкритими даними, від початку повномасштабної війни Україна отримала вже понад 2000 машин Roshel різних модифікацій. Це одна з наймасовіших західних бронеплатформ, що нині працює в Україні.

Техніка уже розподілена за автопарками підрозділів й включена в операційну діяльність піротехніків. Фото: Держспецтрансслужба

Ювілейну 1000-машину виробник передав у грудні 2023 року, а 1700-й Senator прибув до України навесні 2024 року. Наприкінці 2025 року в постачаннях відлік перетнув позначку у 2000 одиниць цих броньовиків.

Roshel Senator раніше уже залучалися до логістичних операцій, перевезення саперних груп та роботи в районах із високою мінною небезпекою.

Що таке Roshel Senator

Roshel Senator – це бронеавтомобіль канадського виробництва, побудований на посиленому комерційному шасі Ford F-550. Машина поєднує високу мобільність із броньованим захистом екіпажу.

У стандартній конфігурації Senator має:

захист від стрілецької зброї та уламків;

V-подібне днище для протимінного захисту;

дизельний двигун Ford Power Stroke V8;

повний привід 4×4;

місткість до 10 осіб разом з екіпажем.

Окремі модифікації можуть оснащуватися системами РЕБ, дистанційними бойовими модулями або спеціалізованим обладнанням для евакуаційних і саперних місій.

Чому це важливо для саперів

За оцінками української влади та міжнародних організацій, Україна нині є однією з найбільш замінованих країн світу. Потенційно небезпечними залишаються сотні тисяч квадратних кілометрів територій.

Саме тому захищений транспорт для саперних підрозділів став критично важливим елементом роботи. Бронемашини дозволяють безпечніше доставляти групи розмінування до місць робіт, евакуйовувати людей та перевозити обладнання в умовах ризику повторних обстрілів або підривів.

Роль Держспецтрансслужби

Підрозділи Державної спеціальної служби транспорту сьогодні є одними з ключових операторів гуманітарного та оперативного розмінування в Україні. Вони працюють як у прифронтових регіонах, так і на звільнених територіях, очищаючи дороги, мости, залізничну інфраструктуру та логістичні маршрути.

Отримання нових Roshel Senator має посилити мобільність та захищеність цих підрозділів у найбільш небезпечних районах роботи.