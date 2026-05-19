Госспецтрансслужба обновила парк бронемашин: поставщик известен, количество – большое

Речь идет о 20 бронеавтомобилях с противоминной защитой, переданных Украине в рамках международной Коалиции разминирования. Об этом кратко транспортное ведомство сообщило на своей ФБ-странице.

В Госспецтрансслужбе отмечают: новая техника должна существенно повысить безопасность саперов при очистке территорий от мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных остатков войны.

Читайте также Канадская Roshel адаптировала бронеавто под нужды ВСУ

Не первая партия Roshel для Украины

Канадские бронемашины Roshel Senator уже хорошо известны украинским военным и спасательным подразделениям. Они активно используются для перевозки личного состава, эвакуации раненых, патрулирования и выполнения специальных миссий в прифронтовых районах.

По открытым данным, с начала полномасштабной войны Украина получила уже более 2000 машин Roshel различных модификаций. Это одна из самых массовых западных бронеплатформ, что сейчас работает в Украине.

Техника уже распределена по автопаркам подразделений и включена в операционную деятельность пиротехников. Фото: Госспецтрансслужба

Юбилейную 1000-машину производитель передал в декабре 2023 года, а 1700-й Senator прибыл в Украину весной 2024 года. В конце 2025 года в поставках отсчет пересек отметку в 2000 единиц этих броневиков.

Roshel Senator ранее уже привлекались к логистическим операциям, перевозки саперных групп и работы в районах с высокой минной опасностью.

Что такое Roshel Senator

Roshel Senator – это бронеавтомобиль канадского производства, построен на усиленном коммерческом шасси Ford F-550. Машина сочетает высокую мобильность с бронированной защитой экипажа.

Читайте также Бронемашины Roshel ремонтируют в Украине, на очереди - производство

В стандартной конфигурации Senator имеет:

защиту от стрелкового оружия и осколков;

V-образное днище для противоминной защиты;

дизельный двигатель Ford Power Stroke V8;

полный привод 4×4;

вместимость до 10 человек вместе с экипажем.

Отдельные модификации могут оснащаться системами РЭБ, дистанционными боевыми модулями или специализированным оборудованием для эвакуационных и саперных миссий.

Почему это важно для саперов

По оценкам украинских властей и международных организаций, Украина сейчас является одной из самых заминированных стран мира. Потенциально опасными остаются сотни тысяч квадратных километров территорий.

Именно поэтому защищенный транспорт для саперных подразделений стал критически важным элементом работы. Бронемашины позволяют безопаснее доставлять группы разминирования к местам работ, эвакуировать людей и перевозить оборудование в условиях риска повторных обстрелов или подрывов.

Читайте также Что украинцы совершенствуют в канадских бронемашинах Roshel Senator

Роль Госспецтрансслужбы

Подразделения Государственной специальной службы транспорта сегодня являются одними из ключевых операторов гуманитарного и оперативного разминирования в Украине. Они работают как в прифронтовых регионах, так и на освобожденных территориях, очищая дороги, мосты, железнодорожную инфраструктуру и логистические маршруты.

Получение новых Roshel Senator должно усилить мобильность и защищенность этих подразделений в наиболее опасных районах работы.