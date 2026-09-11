Дія та іменні номери несумісні: в МВС пояснили чому

Водії автомобілів з індивідуальними номерними знаками (ІНЗ) повинні мати під час поїздки оригінал пластикового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Електронного документа в застосунку Дія у цьому випадку недостатньо. Про це нагадали у головному сервісному центрі МВС.

Індивідуальний номерний знак є додатковим до стандартного державного номера та виготовляється за персональним замовленням власника. Використовувати його можна лише після офіційного закріплення за конкретним автомобілем.

Після отримання ІНЗ власник має протягом 10 днів звернутися до сервісного центру МВС для перереєстрації авто. Під час реєстраційної дії інформацію про індивідуальний номер вносять до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а у свідоцтві про реєстрацію в графі “Особливі відмітки” роблять відповідний запис. Сам документ при цьому замінюють.

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Саме запис у пластиковому свідоцтві підтверджує законність використання індивідуального номерного знака.

Проблема полягає в тому, що електронне свідоцтво про реєстрацію в Дії не відображає інформацію про ІНЗ у графі «Особливі відмітки». Тому під час керування автомобілем із персоналізованими номерами водій повинен мати при собі фізичний документ із відповідним записом.

Що потрібно знати про ІНЗ

Індивідуальні номерні знаки мають кілька важливих особливостей:

За кордон — тільки зі стандартними номерами. ІНЗ не замінює державний реєстраційний номер і може використовуватися замість нього лише на території України. Для виїзду за кордон на автомобілі мають бути закріплені стандартні державні номерні знаки.

Номер закріплюється за власником. У разі продажу автомобіля або його перереєстрації на іншу особу ІНЗ може залишитися у попереднього власника для використання на іншому транспортному засобі.

Потрібна перереєстрація. Самовільно встановлювати та використовувати отриманий ІНЗ без проведення відповідної реєстраційної дії у ТСЦ МВС протягом 10 днів заборонено.

Таким чином, водіям, які встановили індивідуальні номерні знаки, варто перевірити не лише їх наявність на автомобілі, а й відповідний запис у пластиковому свідоцтві про реєстрацію перед виїздом.