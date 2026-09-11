Дія и именные номера несовместимы: в МВД объяснили почему

Водители автомобилей с индивидуальными номерными знаками должны иметь во время поездки оригинал пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства. Электронного документа в приложении Дія в этом случае недостаточно. Об этом напомнили в главном сервисном центре МВД.

Индивидуальный номерной знак является дополнительным к стандартному государственному номеру и производится по персональному заказу владельца. Использовать его можно только после официального закрепления за конкретным автомобилем.

После получения ИНЗ владелец должен в течение 10 дней обратиться в сервисный центр МВД для перерегистрации авто. Во время регистрации информацию об индивидуальном номере вносят в Единый государственный реестр транспортных средств, а в свидетельстве о регистрации в графе“ Особые отметки” производят соответствующую запись. Сам документ при этом заменяют.

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Именно запись в пластиковом свидетельстве подтверждает законность использования индивидуального номерного знака.

Проблема состоит в том, что электронное свидетельство о регистрации в Дія не отображает информацию об ИНЗ в графе «Особые отметки». Поэтому при управлении автомобилем с персонализированными номерами водитель должен иметь при себе физический документ с соответствующей записью.

Что нужно знать об ИНЗ

Индивидуальные номерные знаки имеют несколько важных особенностей:

За границу только со стандартными номерами. ИНЗ не заменяет государственный регистрационный номер и может использоваться вместо него только на территории Украины. Для выезда за границу на автомобиле должны быть установлены стандартные государственные номерные знаки.

Номер закрепляется за собственником. При продаже автомобиля или его перерегистрации на другое лицо ИНС может остаться у предыдущего владельца для использования на другом транспортном средстве.

Требуется перерегистрация. Самовольно устанавливать и использовать полученный ИНС без проведения соответствующей регистрации в ТСЦ МВД в течение 10 дней запрещено.

Таким образом, водителям, установившим индивидуальные номерные знаки, следует проверить не только их наличие на автомобиле, но и соответствующую запись в пластиковом свидетельстве о регистрацию перед выездом.