Дія и именные номера несовместимы: в МВД объяснили почему

Именные номера
Водители автомобилей с индивидуальными номерными знаками должны иметь во время поездки оригинал пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства. Электронного документа в приложении Дія в этом случае недостаточно. Об этом напомнили в главном сервисном центре МВД.
Индивидуальный номерной знак является дополнительным к стандартному государственному номеру и производится по персональному заказу владельца. Использовать его можно только после официального закрепления за конкретным автомобилем.
После получения ИНЗ владелец должен в течение 10 дней обратиться в сервисный центр МВД для перерегистрации авто. Во время регистрации информацию об индивидуальном номере вносят в Единый государственный реестр транспортных средств, а в свидетельстве о регистрации в графе“ Особые отметки” производят соответствующую запись. Сам документ при этом заменяют.
Именно запись в пластиковом свидетельстве подтверждает законность использования индивидуального номерного знака.
Проблема состоит в том, что электронное свидетельство о регистрации в Дія не отображает информацию об ИНЗ в графе «Особые отметки». Поэтому при управлении автомобилем с персонализированными номерами водитель должен иметь при себе физический документ с соответствующей записью.
Что нужно знать об ИНЗ
Индивидуальные номерные знаки имеют несколько важных особенностей:
- За границу только со стандартными номерами. ИНЗ не заменяет государственный регистрационный номер и может использоваться вместо него только на территории Украины. Для выезда за границу на автомобиле должны быть установлены стандартные государственные номерные знаки.
- Номер закрепляется за собственником. При продаже автомобиля или его перерегистрации на другое лицо ИНС может остаться у предыдущего владельца для использования на другом транспортном средстве.
- Требуется перерегистрация. Самовольно устанавливать и использовать полученный ИНС без проведения соответствующей регистрации в ТСЦ МВД в течение 10 дней запрещено.
Таким образом, водителям, установившим индивидуальные номерные знаки, следует проверить не только их наличие на автомобиле, но и соответствующую запись в пластиковом свидетельстве о регистрацию перед выездом.