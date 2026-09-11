Укр
Ру

Дія и именные номера несовместимы: в МВД объяснили почему

Водителям с индивидуальными номерами напомнили об обязательном пластиковом документе.
Действие и именные номера несовместимы

Именные номера

Евгений Гудущан
logo11 сентября, 13:00
logo0
logo0 мин

Водители автомобилей с индивидуальными номерными знаками должны иметь во время поездки оригинал пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства. Электронного документа в приложении Дія в этом случае недостаточно. Об этом напомнили в главном сервисном центре МВД.

Индивидуальный номерной знак является дополнительным к стандартному государственному номеру и производится по персональному заказу владельца. Использовать его можно только после официального закрепления за конкретным автомобилем.

После получения ИНЗ владелец должен в течение 10 дней обратиться в сервисный центр МВД для перерегистрации авто. Во время регистрации информацию об индивидуальном номере вносят в Единый государственный реестр транспортных средств, а в свидетельстве о регистрации в графе“ Особые отметки” производят соответствующую запись. Сам документ при этом заменяют.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Именно запись в пластиковом свидетельстве подтверждает законность использования индивидуального номерного знака.

Проблема состоит в том, что электронное свидетельство о регистрации в Дія не отображает информацию об ИНЗ в графе «Особые отметки». Поэтому при управлении автомобилем с персонализированными номерами водитель должен иметь при себе физический документ с соответствующей записью.

Что нужно знать об ИНЗ

Индивидуальные номерные знаки имеют несколько важных особенностей:

  • За границу только со стандартными номерами. ИНЗ не заменяет государственный регистрационный номер и может использоваться вместо него только на территории Украины. Для выезда за границу на автомобиле должны быть установлены стандартные государственные номерные знаки.
  • Номер закрепляется за собственником. При продаже автомобиля или его перерегистрации на другое лицо ИНС может остаться у предыдущего владельца для использования на другом транспортном средстве.
  • Требуется перерегистрация. Самовольно устанавливать и использовать полученный ИНС без проведения соответствующей регистрации в ТСЦ МВД в течение 10 дней запрещено.

Таким образом, водителям, установившим индивидуальные номерные знаки, следует проверить не только их наличие на автомобиле, но и соответствующую запись в пластиковом свидетельстве о регистрацию перед выездом.

#Советы #Главные новости #Регистриция автомобиля #Автомобилисту
Реклама