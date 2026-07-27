Досвід України переймає Бундесвер: німецька армія експериментує з антидроновим захистом

Перші знімки зробили під час навчань "Щит свободи-2026" у Литві. На них видно бронетранспортер Fuchs із повним захистом від дронів та танки Leopard 2A7, башти яких прикриті сітчастими конструкціями.

Як пише hartpunkt.de з посиланням на німецьких військових, ці модифікації запропонували військовослужбовці 45-ї танкової бригади. Однак є одне "але" – такі доопрацювання дозволені лише без втручання в конструкцію броні.

Як працює захист

Ще одним прикладом став бронетранспортер Boxer, оснащений боковою захисною сіткою. Його продемонстрували під час "Дня піхоти" у Хаммельбурзі.

Основне завдання таких конструкцій – перехопити дрон або змусити його боєприпас здетонувати на безпечній відстані від корпусу машини. Крім того, сітки захищають найуразливіші елементи техніки, зокрема дах, від ударів боєприпасів.

Перші офіційно опубліковані зображення були зроблені в середині червня під час навчань "Щит свободи 2026"у Литві. Фото: Бундесвер, сайт hartpunkt.de

Компроміс між захистом і мобільністю

Водночас пасивний захист має й недоліки. Додаткові конструкції збільшують габарити машини, можуть обмежувати прохідність, ускладнювати використання окремих сенсорів і робити техніку помітнішою для ворога.

Саме тому на Leopard 2A7 та Boxer захист встановлено так, щоб зберегти доступ до люків, бойового модуля й димових гранатометів. Натомість Fuchs отримав повну захисну клітку, що забезпечує вищий рівень безпеки, але суттєво погіршує маневровість у міській забудові та лісистій місцевості.

Антидроновою сіткою захищена лише верхня проєкція танків, що не дотягує до українських стандартів: за умови атаки FPV-дронів ураження ходової чи моторної ніши будуть неминучі. Фото: Альфредас Пліадіс, Міноборони Литви

Український досвід – основа майбутніх рішень

У Бундесвері визнають, що нинішні випробування мають допомогти оцінити переваги й недоліки різних варіантів захисту. Подібно до України, де обидві сторони війни постійно вдосконалюють антидронові рішення, німецькі військові прагнуть знайти найбільш ефективну конструкцію.

Після завершення експериментальної фази армія Німеччини планує визначити оптимальні системи захисту для різних типів бронетехніки. Очікується, що надалі їх уже виготовлятимуть промисловим способом.