Опыт Украины перенимает Бундесвер: немецкая армия экспериментирует с антидроновой защитой

Первые снимки были сделаны во время учений "Щит свободы-2026" в Литве. На них виден бронетранспортер Fuchs с полной защитой от дронов и танки Leopard 2A7, башни которых прикрыты сетчатыми конструкциями.

Как пишет hartpunkt.de Со ссылкой на немецких военных, эти модификации предложили военнослужащие 45-й танковой бригады. Однако есть одно "но" – такие доработки разрешены только без вмешательства в конструкцию брони.

Как работает защита

Еще одним примером послужил бронетранспортер Boxer, оснащенный боковой защитной сеткой. Его продемонстрировали во время "Дня пехоты" в Хаммельбурге.

Основная задача таких конструкций – перехватить дрон или заставить его боеприпас сдетонировать на безопасном расстоянии от корпуса машины. Кроме того, сетки защищают самые уязвимые элементы техники, в том числе крышу, от ударов боеприпасов.

Первые официально опубликованные изображения были сделаны в середине июня во время учений "Щит свободы 2026" в Литве. Фото: Бундесвер, сайт hartpunkt.de

Компромисс между защитой и мобильностью

В то же время, пассивная защита имеет и недостатки. Дополнительные конструкции увеличивают габариты машины, могут ограничивать проходимость, усложнять использование отдельных сенсоров и делать технику более заметной для врага.

Именно поэтому на Leopard 2A7 и Boxer защита установлена так, чтобы сохранить доступ к люкам, боевому модулю и дымовым гранатометам. Fuchs получил полную защитную клетку, которая обеспечивает более высокий уровень безопасности, но существенно ухудшает маневренность в городской застройке и лесистой местности.

Антидроновой сеткой защищена только верхняя проекция танков, не дотягивающая до украинских стандартов: при атаке FPV-дронов поражения ходовой или моторной ниши будут неизбежны. Фото: Альфредас Плиадис, Минобороны Литвы

Украинский опыт – основа будущих решений

В Бундесвере признают, что нынешние испытания должны помочь оценить преимущества и недостатки разных вариантов защиты. Подобно Украине, где обе стороны войны постоянно совершенствуют антидроновые решения, германские военные стремятся найти наиболее эффективную конструкцию.

После завершения экспериментальной фазы армия Германии планирует определить оптимальные системы защиты для разных типов бронетехники. Ожидается, что в дальнейшем их уже будут производить промышленным способом.