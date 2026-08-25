DS N°4 з дизельним двигуном уже в Україні: названо ціни

DS N°4 отримав турбодизель 1.5 BlueHDi, який розвиває 130 к.с. та 300 Нм крутного моменту. Двигун працює у парі з класичною 8-ступеневою автоматичною коробкою передач від Aisin. За даними виробника, така конфігурація забезпечує автомобілю необхідний запас тяги під час прискорень та обгонів. Водночас основною перевагою дизельної версії має стати паливна економічність.

Заявлена витрата пального DS N°4 1.5 BlueHDi 130 становить 5,7 л на 100 км у комбінованому циклі. Саме тому дизельний варіант може бути цікавим покупцям, які регулярно їздять за містом або долають значні відстані трасою.

DS N°4 пропонує вибір між дизелем та гібридом

Поява дизельної версії розширює силову гаму DS N°4 на українському ринку. Покупці можуть обирати між 1,5-літровим BlueHDi 130 та бензиновою гібридною установкою 1.2 e-Hybrid. Гібридна версія більше орієнтована на експлуатацію в міських умовах, де електрична складова силової установки може використовуватися під час короткочасного руху.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дизельний DS N°4 доступний у максимальній комплектації

В Україні дизельний DS N°4 наразі пропонується у найвищій комплектації ÉTOILE. Вона передбачає розширене оснащення для комфорту та безпеки. До обладнання входить пакет "Безпека 2+", зокрема система контролю сліпих зон та комплекс допомоги водієві DS DRIVE ASSIST. Також автомобіль має двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та передні крісла з функцією масажу.

Салон виконаний в оформленні DS Inspiration PRESTIGE із чорною тканиною та чорною алькантарою. За мультимедійну частину відповідає система DS IRIS SYSTEM IVI HIGH, а перед водієм встановлена цифрова панель приладів. Зовнішнє оснащення включає матричні фари DS MATRIX LED VISION та легкосплавні диски SEVILLA.

Ціна DS N°4 в Україні

Вартість DS N°4 в Україні залежить від силової установки та комплектації:

DS N°4 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 ÉTOILE – від 1 811 300 гривень;

DS N°4 1.2 e-Hybrid АКПП-6 DCT ÉTOILE – від 1 758 300 гривень.

Дизельні автомобілі DS N°4 уже надходять в Україну, тому окремі машини в комплектації ÉTOILE доступні без тривалого очікування. Водночас стартову комплектацію з двигуном 1.5 BlueHDi 130 вже можна замовити – наразі вона прямує в Україну.