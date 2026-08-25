DS N°4 с дизельным двигателем уже в Украине: названы цены

DS N°4 получил турбодизель 1.5 BlueHDi, развивающий 130 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от Aisin. По данным производителя, такая конфигурация обеспечивает автомобилю необходимый запас тяги при ускорении и обгоне. В то же время, основным преимуществом дизельной версии должна стать топливная экономичность.

Заявленный расход горючего DS N°4 1.5 BlueHDi 130 составляет 5,7 л на 100 км в комбинированном цикле. Именно поэтому дизельный вариант может быть интересным покупателям которые регулярно ездят за городом или преодолевают значительные расстояния по трассе.

DS N°4 предлагает выбор между дизелем и гибридом.

Появление дизельной версии расширяет силовую гамму DS N°4 на украинском рынке. Покупатели могут выбирать между 1,5-литровым BlueHDi 130 и гибридной бензиновой установкой 1.2 e-Hybrid. Гибридная версия больше ориентирована на эксплуатацию в городских условиях, где электрическая составляющая силовой установки может использоваться при кратковременном движении.

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Дизельный DS N°4 доступен в максимальной комплектации.

В Украине дизельный DS N°4 предлагается в самой высокой комплектации ÉTOILE. Она предусматривает расширенную оснастку для комфорта и безопасности. В оборудование входит пакет "Безопасность 2+", в том числе система контроля слепых зон и комплекс помощи водителю DS DRIVE ASSIST. Также у автомобиля есть двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и передние кресла с функцией массажа.

Салон выполнен в оформлении DS Inspiration PRESTIGE с черной тканью и черной алькантарой. За мультимедийную часть отвечает система DS IRIS SYSTEM IVI HIGH, а перед водителем установлена цифровая приборная панель. Внешняя оснастка включает матричные фары DS MATRIX LED VISION и легкосплавные диски SEVILLA.

Цена DS N°4 в Украине.

Стоимость DS N°4 в Украине зависит от силовой установки и комплектации:

DS N°4 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 ÉTOILE – от 1 811 300 гривен;

DS N°4 1.2 e-Hybrid АКПП-6 DCT ÉTOILE – от 1758300 гривен.

Дизельные автомобили DS N°4 уже поступают в Украину, поэтому некоторые машины в комплектации ÉTOILE доступны без длительного ожидания. В то же время стартовую комплектацию с двигателем 1.5 BlueHDi 130 уже можно заказать – сейчас она идет в Украину.