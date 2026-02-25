Duster отримав лімітовану версію Spirit of Sand: випустять всього 500 таких авто

Новинка поєднує пустельну стилістику, посилений захист днища та новий гібридний повнопривідний силовий агрегат Hybrid-G 150 4×4. Версія Spirit of Sand базується на топовій комплектації Extreme, але отримала унікальні наліпки вздовж нижньої частини кузова, спеціальний колір Sandstone та дзеркала у відтінку Copper Brown. Доповнюють образ чорні 17-дюймові легкосплавні диски, повідомляє Auto24.

Головна технічна “фішка” — повноцінний захист двигуна і коробки передач із дюралюмінію товщиною 6 мм. У звичайному Duster така деталь пропонується як опція, а тут входить у стандартне оснащення. Для тих, кому мало, доступні додаткові аксесуари: експедиційний багажник на дах, світлодіодні балки, всюдихідні шини BFGoodrich і ліфт-комплект підвіски +30 мм.

Оснащення без компромісів

Салон не отримав радикального декору, але список обладнання максимально повний. В стандартне оснащення входить мультимедійна система з 10,1-дюймовим екраном, автоматичний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь і керма, камера Multiview, парктроніки, адаптивний круїз-контроль та система моніторингу сліпих зон.

Гібридний повний привід і запас ходу до 1500 км

Duster Spirit of Sand оснащений новою силовою установкою Hybrid-G 150 4×4. Вона поєднує 1,2-літровий турбобензиновий двигун із 48-вольтовою м’якою гібридною системою та електромотором на задній осі. Бензиновий агрегат розвиває 138 к.с. і 230 Нм, електромотор додає ще 30 к.с. та 87 Нм.

Сумарна потужність системи становить 152 к.с., що робить цю версію найпотужнішою в лінійці Duster. Окрема перевага — двопаливна система. Автомобіль має баки по 50 літрів для бензину та LPG (зрідженого газу), що дозволяє подолати до 1500 км без дозаправки. Для подорожей або щоденної експлуатації це вагомий аргумент.

Ціна і доступність

У Румунії Duster Spirit of Sand коштує 28 990 євро. Перші поставки заплановані на квітень 2026 року. Враховуючи ліміт у 500 екземплярів і локальну прив’язку до ринку Румунії, ця версія майже гарантовано стане рідкістю на європейських дорогах. І хоча купити його зможуть далеко не всі, сама поява такої версії підкреслює амбіції Dacia в сегменті доступних, але по-справжньому витривалих SUV.