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Двигун глохне прямо на ходу: Volkswagen терміново відкликає 50 тисяч нових Tiguan

Компанія Volkswagen оголосила про масштабне відкликання майже 50 тисяч кросоверів Tiguan 2025 модельного року через небезпечний програмний збій. Помилка в електроніці може раптово заглушити двигун та вимкнути фари прямо під час руху, що створює серйозний ризик аварії.
Volkswagen оголосив відкличну кампанію для 50 тисяч нових Tiguan, у яких двигун глохне на ходу

ФОТО: Motor1|

Volkswagen Tiguan

Данило Северенчук
logo6 жовтня, 10:00
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Про цю проблему офіційно повідомляє видання Motor1. Під сервісну кампанію потрапили 49 958 автомобілів, випущених у період з 24 березня по 30 серпня 2025 року. Причиною стала помилка в програмному забезпеченні модуля керування кузовним обладнанням.

Для водія цей баг означає вкрай неприємний сюрприз на дорозі. Модуль може несподівано перезавантажитися, і в цей момент автомобіль не просто глохне. Разом із двигуном вимикаються попереджувальні індикатори, зовнішнє освітлення та камера заднього виду. Залишитися без фар і тяги на нічній трасі – сценарій, якого точно не чекаєш від нового авто.

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Як вирішити проблему

Вирішення проблеми виявилося напрочуд простим і не потребує розбирання половини машини чи заміни деталей. Дилери Volkswagen безкоштовно оновлять прошивку проблемного модуля. Хоча кампанія стартувала в США, українським власникам свіжих Tiguan, привезених з-за океану, також варто перевірити свій VIN-код у базах відкликань, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

Важливі відкличні кампанії Volkswagen

  • Раніше виробник відкликав понад три тисячі машин через проблеми з подушкою безпеки пасажира, а також невелику партію Tiguan попереднього покоління з незатягнутими болтами рульової тяги.
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