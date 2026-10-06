Двигун глохне прямо на ходу: Volkswagen терміново відкликає 50 тисяч нових Tiguan

Про цю проблему офіційно повідомляє видання Motor1. Під сервісну кампанію потрапили 49 958 автомобілів, випущених у період з 24 березня по 30 серпня 2025 року. Причиною стала помилка в програмному забезпеченні модуля керування кузовним обладнанням.

Для водія цей баг означає вкрай неприємний сюрприз на дорозі. Модуль може несподівано перезавантажитися, і в цей момент автомобіль не просто глохне. Разом із двигуном вимикаються попереджувальні індикатори, зовнішнє освітлення та камера заднього виду. Залишитися без фар і тяги на нічній трасі – сценарій, якого точно не чекаєш від нового авто.

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Як вирішити проблему

Вирішення проблеми виявилося напрочуд простим і не потребує розбирання половини машини чи заміни деталей. Дилери Volkswagen безкоштовно оновлять прошивку проблемного модуля. Хоча кампанія стартувала в США, українським власникам свіжих Tiguan, привезених з-за океану, також варто перевірити свій VIN-код у базах відкликань, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

Важливі відкличні кампанії Volkswagen