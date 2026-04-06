Дистанція та інтервал: чому так складно скласти іспит з водіння

Практичний іспит у сервісних центрах МВС – непросте випробування. Однією з ключових вимог залишається дотримання дистанції та бічного інтервалу, однак саме на цих умовних речах кандидати часто «зрізаються».

Що перевіряють на практиці

Під час іспиту екзаменатор оцінює не лише техніку керування, а й здатність водія адекватно реагувати на дорожню ситуацію. Дистанція – це відстань до авто попереду в одному потоці, а бічний інтервал – це простір між авто та об’єктами збоку.

Відповідно до вимог правил дорожнього руху, водій має самостійно обирати безпечну відстань з урахуванням швидкості, умов дороги та ситуації навколо. Фіксованих цифр немає, і саме це створює труднощі для новачків.

Чому це стає проблемою на іспиті

Формально більшість кандидатів знає ці правила. На практиці ж типові помилки повторюються:

занадто мала дистанція у потоці

небезпечне зближення під час об’їзду припаркованих авто

ігнорування інтервалу у вузьких дворах або на перехрестях.

У критичних випадках екзаменатор має право одразу припинити іспит. Це означає, що навіть одна помилка може коштувати результату.

На що звертають найбільше уваги

Рух у потоці. Водій повинен залишати достатній запас часу для гальмування. Їзда «впритул» розцінюється екзаменатором як небезпечна поведінка.

Об’їзд перешкод. Паркування вздовж дороги, велосипедисти або пішоходи вимагають збільшеного бокового інтервалу. Наближення до перешкод майже гарантовано дає негативну оцінку.

Маневрування. Під час паркування або розвороту оцінюється не лише точність, а й контроль відстані до обмежувачів. Торкання або ризик зіткнення означає провал.

Вузькі ділянки. Двори, тісні вулиці або місця з обмеженим оглядом це зона підвищеної уваги. Тут перевіряють здатність «відчувати габарити» авто.

Що це означає на практиці

Фактично іспит перевіряє не механічні навички, а мислення водія. Важливо не просто виконати маневр, а зробити це з запасом безпеки. Саме відсутність цього «запасу» на думку екзаменатора і стає причиною невдач.

Показово, що навіть на невеликій швидкості недотримання дистанції вважається порушенням. Тобто аргумент «я їхав повільно» не працює. При цьому об’єктового критерію для оцінки дистанції не існує – усе вирішує екзаменатор.

Висновок

Дистанція та бічний інтервал не можуть бути об’єктивними критеріями, оскільки фіксованих цифр у правилах дорожнього руху немає. Саме тому екзаменатори використовують ці поняття неконтрольовано для «фільтрації» кандидатів. За офіційною статистикою ГСЦ МВС, понад 80% кандидатів у водії провалюють іспити. Це створює міцне підґрунтя для різноманітних корупційних схем.