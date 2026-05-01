Дизайн у стилі Compass: представлено оновлений Jeep Avenger

Найбільш помітні зміни відбулися у передній частині автомобіля. Оновлений Jeep Avenger отримав перероблений передній бампер та нове облицювання. Фірмова решітка радіатора з сімома прорізами тепер має підсвічені акценти, а відмова від чорного обрамлення надала кросоверу більш чистого та обтічного вигляду, зазначає Auto24, посилаючись на Carscoops.

Під фарами з’явилися два нових прорізи. У задній частині кузова увагу привертає сріблястий захист бампера з новими горизонтальними елементами, що допомагають візуально розвантажити масивне пластикове облицювання. Також виробник натякнув на використання нових задніх ліхтарів, хоча вони зберегли впізнавану форму поточної моделі.

Оснащення та очікування від інтер’єру

Для оновленого кросовера передбачено двоколірне забарвлення кузова, рейлінги на даху та 18-дюймові легкосплавні диски з алмазним огранюванням. Jeep наголошує на збереженні позашляхових якостей моделі, що підтверджується великим дорожнім просвітом та “відмінними” кутами в’їзду і з’їзду. Хоча офіційні фотографії салону поки тримають у секреті, помічені на випробуваннях прототипи мали повністю закритий інтер’єр. Це дає підстави очікувати на суттєве оновлення салону, масштаб якого стане відомий пізніше.

Силові агрегати та виробничі плани

Технічні подробиці оновленої версії ще не розкриті, проте в Європі модельний ряд Avenger наразі представлений 1,2-літровим бензиновим двигуном, гібридним варіантом та повністю електричною модифікацією. Більше деталей про новинку очікується до кінця поточного року.

Чому новий Jeep Avenger показали в Бразилії?

Презентація моделі в Бразилії пов’язана з планами розпочати там локальне виробництво. Avenger стане четвертою моделлю бренду, що виготовлятиметься в цій країні, що підкреслює стратегічну важливість регіону для концерну.