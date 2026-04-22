Jeep Wagoneer S знімають з виробництва – електричний позашляховик провалився на ринку

Головним ударом для моделі стало скасування федеральної податкової пільги в США, після чого інтерес покупців миттєво зник, зазначає Carscoops. Якщо минулого року вдалося реалізувати понад 10 тисяч одиниць, то в першому кварталі 2026 року дилери змогли продати лише 175 автомобілів. З такою динамікою бренд ризикував завершити рік із результатом у 700 проданих машин, що робить подальше виробництво поточної версії економічно недоцільним.

Однією з ключових перешкод стала висока ціна. Вартість Wagoneer S стартує від 65 200 доларів, а за версію Launch Edition просять понад 70 000 доларів. Для порівняння, конкурентний Ford Mustang Mach-E GT коштує значно дешевше і при цьому випереджає Jeep у динаміці розгону до 100 км/год, попри меншу потужність двигуна.

Повернення у 2027 році: що зміниться

Пауза у виробництві не означає повну відмову від моделі. Jeep планує повернути Wagoneer S на конвеєр у 2027 році з суттєвими покращеннями. Виробник обіцяє оновити програмне забезпечення, оптимізувати роботу акумуляторів та підвищити загальну продуктивність силової установки.

Найважливішою технічною зміною стане перехід на зарядний порт стандарту NACS. Це дозволить власникам електромобіля користуватися мережею Tesla Supercharger без додаткових адаптерів. У компанії сподіваються, що ці кроки разом із покращенням характеристик допоможуть реанімувати модель та зробити її більш конкурентоспроможною.

Технічні характеристики поточної моделі

На сьогодні топовий Jeep Wagoneer S оснащується установкою потужністю 447 кВт (608 к.с.). Автомобіль здатен розганятися до першої “сотні” приблизно за 3,4 секунди. Проте, як показала практика, навіть вражаючі цифри потужності не змогли компенсувати високу вартість та відсутність доступу до зручної зарядної інфраструктури, що й призвело до зупинки конвеєра.